Escroquerie à Outrance sur les réseaux sociaux : Une atteinte aux mœurs Publié le mercredi 1 fevrier 2023 | journal le Destin

Depuis un certain moment, nous assistons à un phénomène d'escroquerie sur les réseaux sociaux par des individus qui se font passer pour des marabouts. Leur dessein inavoué est pourtant simple à deviner : amadouer les paisibles citoyens en détournant leur attention, dans le but de leur soutirer de l'argent.

Mais, si le cas de ces personnes peu orthodoxes qui se confondent à de telles pratiques malsaines est à déplorer, il n’en n’est pas moins celui des citoyens par lesquels elles utilisent les canaux de communication, notamment des web Tv, les pages facebook. Cela étale encore une des préoccupations d’ordre public, la face destructive de la non-régulation des médias en ligne dans notre pays. Pour bien réussir leur mission d'escroquerie à grande échelle, ces individus de mauvaise foi n'insistent plus. Ils font des passages maintenant, de plateau en plateau, sur les web TV en s'adonnant à des propos ridiculisant la religion et croyances.

Des propos qu'on n’aurait jamais imaginé qu'un noble pourrait tenir en face de ses concitoyens.



L'événement le plus récent qui a indigné et à susciter des débats est celui du passage de Sakila Yacou, son comédien Orni sur le plateau de l'Ouverture Média. Sakila a affirmé pouvoir faire venir une personne de Paris à Bamako sans prendre l’avion, encore non plus une véhicule. Son comédien Orni a rétorqué qu’il y'a rencontré les djinns grâce à Sakila Yacou et lui Orni prend du thé chaque dimanche avec les djinns, entre autres. On vous assure avec des propos insultants au regard de l'intelligence publique.



Cela s'ajoute à celui de Madou Tolo qui dit avoir rencontré un jour un marabout qui lui a montré le paradis et là-bas, qu’il a serré la main de Chérif Ousmane Madani Haïdara et son propre père (celui de Madou Tolo).



Ce genre de théâtre est également suivi de celui d'une dame du nom de Hatouma Djimé étant interpellée par la police, du coup elle s'est aussi précipitée pour aller sur des plateaux, en passant pour une multiplicatrice des billets de banque. Et après l'émission, d'autres ont montré sa stratégie d’arnaque et d'escroquerie, qui a été mise en échec sur les mêmes réseaux.



Avant tout, beaucoup de concitoyens ont été témoins à la suite du feuilleton Dramane Doumbia dit Dinkoro qui se disait également multiplicateur de billets de banque et qui séjournant aujourd'hui dans les locaux de la maison centrale d'arrêt (MCA) de Bamako Coura pour l'escroquerie.



Pour la protection de l'image de la religion, la protection des pauvres citoyens qui sont dans le désespoir contre ces bandits, escrocs et arnaqueurs, les autorités judiciaires et religieuses du pays doivent sévir avant que ces énergumènes ne fassent des dégâts et d’énormes victimes, en stoppant cette hémorragie.



Hamadi DICKO



journal le Destin