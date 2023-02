Exploitation illégale des ressources minières à Kéniéba : 11 orpailleurs clandestins étrangers interpellés - abamako.com

Exploitation illégale des ressources minières à Kéniéba : 11 orpailleurs clandestins étrangers interpellés Publié le mercredi 1 fevrier 2023 | aBamako.com

Exploitation illégale des ressources minières à Kéniéba : 11 orpailleurs clandestins étrangers interpellés

Les actions de lutte contre l'orpaillage illégal continuent à porter des fruits grâce à la détermination de la brigade mise en place à cet effet par le Ministère des Mines, de l'Energie et de l'Eau et la Directtion Nationale de la Géologie et des Mines, (DNGM). Cette mission est conduite par un haut fonctionnaire de la défense, le colonel major Nicolas Cissé. Ainsi, dans la matinée du lundi 30 janvier 2023, un site d'orpaillage illégal a été démantelé dans la localité de Sari, dans le Cercle de Kéniéba.



Lors de la même opération, 3 orpailleurs clandestins de nationalité étrangère ont été interpellés, 2 pelleteuses et un véhicule ont été saisis alors qu'ils exploitaient illégalement le permis de la société OKLO B2Gold dans ledit cercle.



Dans la matinée du mercredi 1er fevrier 2023, l'équipe a aussi procédé au démantèlement simultané de 3 sites à Dogofili sur le permis de IAMGOLD pour un total de 11 orpailleurs clandestins illégaux de nationalité étrangère interpellés en plus de 3 véhicules et 8 pelleteuses saisis. Les personnes arrêtées et le matériel a été mis à la disposition de la justice de la localité.

Auparavant, dans la semaine qui a précédé, à Fekola, 4 orpailleurs clandestins étrangers ont été interpellés. 3 pelleteuses, un pick-up , 3 motos-pompes sont été également saisis ici.



