Protection et promotion des Droits de l’Homme : le Mali se dote d’une Direction nationale des Droits de l’Homme - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Protection et promotion des Droits de l’Homme : le Mali se dote d’une Direction nationale des Droits de l’Homme Publié le jeudi 2 fevrier 2023 | aBamako.com

© aBamako.com par MC

Ouverture de la 4e session ordinaire du Conseil des ministres de l`UEMOA au titre de l`année 2022

Dakar, le 19 décembre 2022 - La 4e session ordinaire de la réunion du Conseil des ministres de l`UEMOA au titre de l`année 2022 s`est ouverte, ce lundi 19 décembre 2022, au siège de la BCEAO à Dakar. Tweet

Le Conseil des Ministres de ce mercredi 1er Février 2023 a adopté des projets de texte relatifs à la création, à l’organisation et aux modalités de fonctionnement et au cadre organique de la Direction nationale des Droits de l’Homme.



Dans un premier temps, le Mali s’est doté d’une Politique nationale des Droits de l’Homme, cette polit a été approuvée par le Décret n°2016- 0924/P-RM du 06 décembre 2016. Ce document de politique nationale constitue le cadre de référence des actions à mener par les intervenants étatiques et non étatiques dans la promotion et la protection des Droits de l’Homme.



Cette politique s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du titre 1er de la Constitution du 25 février 1992 intitulé « droits et devoirs de la personne humaine » et des Chartes, Conventions et pactes régionaux et internationaux relatifs aux Droits de l’Homme ratifiés par le Mali.



Au plan institutionnel, il existe une pluralité d’acteurs intervenant dans la promotion et la protection des Droits de l’Homme au Mali.



Malgré la diversité des intervenants dans le domaine des Droits de l’Homme, il n’existe pas encore un service central chargé d’exécuter les missions de l'État en matière de promotion et de protection des droits de l’Homme.



Les projets de texte ainsi adoptés créent la Direction nationale des droits de l’Homme afin de pallier cette insuffisance institutionnelle.



fsanogo