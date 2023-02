Conférence annuelle de l’Union Internationale des Magistrats : l’édition 2023 prévue à Bamako est reportée d’une semaine - abamako.com

Conférence annuelle de l'Union Internationale des Magistrats : l'édition 2023 prévue à Bamako est reportée d'une semaine Publié le jeudi 2 fevrier 2023

Initialement prévue, du 04 au 11 février 2023, la Conférence annuelle du Groupe Régional africain de l’Union Internationale des Magistrats qui doit avoir lieu à Bamako, se tiendra finalement du 19 au 25 février 2023. L’annonce de ce report a été faite par le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des sceaux lors du conseil des ministres du mercredi 1er février 2023.



Cette importante rencontre dont la tenue à Bamako avait été décidée lors de la précédente édition tenue du 07 au 11 mai 2022 à Tunis, va se dérouler au Centre International de Conférence de Bamako, sous la présidence du Président de la Transition, Chef de l’Etat et Président du Conseil Supérieur de la Magistrature.



« Environ, 726 participants sont attendus en provenance de 37 pays membres qui ont confirmé leur présence sur les 39 que compte le Groupe africain.

Le Secrétaire Permanent et le Président de l’Union Internationale des Magistrats, les représentants des groupes régionaux européen, américain et asiatique sont également attendus. » informe le communiqué du conseil des ministres.



ANDROUICHA