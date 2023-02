Fin de visite de 72 heures de Moussa Faki Mahamat de l’UA au Mali : «Des progrès réels ont été accomplis par la transition malienne » - abamako.com

Publié le jeudi 2 fevrier 2023 | Le Républicain

Le Président de la Commission de l`Union Africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, reçu par le président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta

Bamako, le 30 janvier 2023. En visite de travail à Bamako, le président de la Commission de l`Union Africaine, Moussa Faki Mahamat, a été reçu par le président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta à Koulouba Tweet



Hier, mardi 31 janvier 2023, le Président de la Transition, Colonel Assimi GOÏTA, Chef de l’État, a accordé une audience à Moussa Faki MAHAMAT, Président en exercice de la Commission de l’Union Africaine (UA), en visite de travail de 72 heures au Mali. À sa sortie d’audience, Moussa Faki MAHAMAT a précisé qu’il est au Mali pour la troisième fois consécutive en vue de s’enquérir de sa situation depuis le début de la Transition. « Nous sommes venus aujourd’hui faire le point avec les autorités de la Transition sur les étapes franchies et nous sommes heureux de constater que des progrès réels ont été accomplis par la transition malienne », a souligné Moussa Faki Mahamat.



Au cours de sa visite de 72 heures au Mali, le président de la commission de l’Union Africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, a effectué plusieurs rencontres avec les autorités maliennes. Le lundi 30 janvier 2023, il a rencontré le ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop. Au cours de cette rencontre, Moussa Faki Mahamat s’est félicité des progrès réalisés par les autorités de la Transition pour le retour à l’ordre constitutionnel prévu en 2024.



Pour Moussa Faki Mahamat, sa visite au Mali s’inscrit dans la dynamique de consultations, d’écoute et de soutien de l’Union africaine au processus de transition du Mali. Il a salué la libération des 49 ivoiriens suite à la mesure de grâce du Président de la Transition et exhorté les autorités maliennes à poursuivre le dialogue avec les groupes signataires de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation issu du processus d’Alger.



Par ailleurs, Moussa Faki Mahamat a annoncé la mission prochaine au Mali de la Commissaire de l’Union Africaine chargée des questions humanitaires pour procéder à une évaluation des besoins. Il a eu également une séance de travail avec l’ensemble du gouvernement malien avec à sa tête, le Premier ministre, Choguel Kokalla Maïga. Lors de cette séance, le chef du gouvernement a mis l’accent sur les réformes, la sécurité et les élections au Mali. En outre, Moussa Faki Mahamat a rencontré les responsables de l’Autorité indépendante de gestion des élections (AIGE), présidée par Me Moustaphe Cissé.



Durant ladite rencontre, le secrétaire général de l’AIGE, Boussourou Dramé, a fait savoir que les questions liées aux élections, à la démocratie ont été abordées. Et le mardi 31 janvier 2023, Moussa Faki Mahamat a été reçu par le chef de l’Etat malien, Colonel Assimi GOÏTA.



À sa sortie d’audience, Moussa Faki MAHAMAT a précisé qu’il est au Mali pour la troisième fois consécutive en vue de s’enquérir de sa situation depuis le début de la Transition. Il a rappelé qu’avec la « CEDEAO et les Nations Unies et en présence du Nigeria et le Ghana », l’Union africaine a mis en place le Comité local de suivi de la Transition auquel il a rendu hommage pour le travail remarquable qu’il a accompli. « Nous sommes venus aujourd’hui faire le point avec les autorités de la Transition sur les étapes franchies et nous sommes heureux de constater que des progrès réels ont été accomplis par la transition malienne », s’est réjoui le Président de la Commission de l’UA, en fin de mission en République du Mali.



Selon ses précisions, cette audience a été l’occasion de réaffirmer le soutien de l’Union africaine « au succès de la transition et notre désir ardent de voir la solidarité africaine s’exprimer en faveur de ce pays ». Moussa Faki MAHAMAT dit repartir du Mali rassuré, précise la direction de la communication de la Présidence du Mali.



Aguibou Sogodogo