Commission de finalisation de la nouvelle Constitution : Des personnalités cumulent des postes de responsabilité ! Publié le jeudi 2 fevrier 2023 | Le pélican

© aBamako.com par AS

Remise officielle de l`avant projet de la nouvelle constitution

Bamako, le 11 octobre 2022 le président de la transition a reçu l`avant projet de la nouvelle constitution à koulouba



Ce 27 janvier 2023, le Président de Transition, le Colonel Assimi Goïta a nommé par décret, 69 personnalités qui vont siéger à la Commission de finalisation du projet de la nouvelle Constitution. On y retrouve des acteurs politiques, jadis opposés à tout changement de Constitution mais aussi des personnalités qui siègent déjà dans d’autres institutions de la république : Gouvernement, CNT, magistrature…



Le Colonel Assimi Goïta a nommé ce vendredi les membres de la Commission de finalisation de la nouvelle Constitution. Les autorités de la Transition défendent l’inclusivité de la liste. Evidemment cette liste est constituée de représentants de toutes les forces vives du pays. Notamment, on y retrouve des Hauts responsables politiques qui étaient opposés à ce projet. Mais aussi des ministres, des membres du Conseil national de transition et des Présidents d’institutions y figurent. Ces derniers vont cumuler des postes de responsabilités. Une situation qui fait déjà réagir des hommes politiques.



Ceux-ci estiment que la présence des Ministres et des membres du CNT au sein de la Commission de finalisation du texte constitutionnel n’est pas orthodoxe. D’autant que ça va coûter des dépenses supplémentaires au contribuable malien. « Ils bénéficient des avantages de leurs postes au sein du gouvernement et du CNT, mais aussi dans cette commission budgétivore », regrette Hamidou Doumbia, responsables du parti Yelema. Aussi, le Cadre du Parti Yelema évoque le non-respect de la clé de répartition des membres de la Commission dont un décret initial fixait le nombre à 54 membres. Or celui-ci est passé à 69 membres.







Falaye Keïta