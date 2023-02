Marché Soukouninkoura (Bamako) : Que reprochent les transporteurs au maire Adama Sangaré? - abamako.com

Marché Soukouninkoura (Bamako) : Que reprochent les transporteurs au maire Adama Sangaré? Publié le jeudi 2 fevrier 2023

Après les nombreux dossiers de spéculations qui le souillent, le Maire du district de Bamako, Adama Sangaré est encore sur les lèvres. Cette fois-ci, il est dans le collimateur des transporteurs du Marché Soukouninkoura où il est dans la dynamique de faire disparaitre plusieurs gares routières. Suscitant depuis quelques jours, un tollé général au sein du monde syndical.



Le Maire du district, Adama Sangaré continue de faire parler de lui dans le mauvais sens du terme. Selon les indiscrétions, il revient sur la scène de la spéculation foncière après un moment de profil bas. Avec comme cible l’espace qui sert de gares pour les sotrama (minus-bus verts) et cares au niveau du marché Soukouninkoura, en commune II.



Si l’on s’en tient aux informations données par des syndicats, le Maire du district serait en complicité avec le PDG de Mandé Transport à qui il veut coute que coute attribuer l’espace en question pour bail . Et cela sans que les syndicats des transporteurs qui y exercent ne soient informés. « Nous n’avons pas été avisés encore moins consultés par le Maire Adama Sangaré pour une quelconque mis en bail de l’espace en question avec promesse de vente », s’insurgent les syndicats.



Plus loin, ils expliquent avoir appris cette décision du Maire du district à travers la convocation, le mercredi dernier, d’une dizaine de propriétaires de kiosques à pièces de rechange au tribunal de la commune II. Histoire, dit-on de témoigner d’être en activité sur l’espace litigieux. Chose que les syndicats n’ont pas compris tout en avançant que cette convocation présente des zones d’ombre.



Et d’ajouter que cette affaire de baille que le Maire central orchestre en catimini, constitue une menace de disparition pour plusieurs gares de sotrama et de cares. Notamment celle de Nioro du Sahel, Djema, Trounkoumbé, Banamba, Sikoroni et puis Banconi. Le hic qui titille est que ces acteurs ne savent plus à quel saint se vouer. Puisque ce projet d’Adama Sangaré empêchera des milliers de personnes subvenir aux besoins de leur famille.



Selon les informations, le Maire du district est à sa quatrième tentative de vente de ce même espace. Pour qui se prend-t-il ? Que peut-il de nous ? N’avons-nous pas d’y exercer notre activité ? Est-il au-dessus des autres maliens ? S’interrogent les syndicats, avant de le mettre en garde. « Adama Sangaré a fait des victimes de trop dans ce pays. Mais nous nous n’allons pas nous laisser faire », menacent-ils.



Très en colère, les syndicats lancent un appel aux plus hautes autorités de la transition. Lesquelles doivent tout mettre en œuvre pour sursoir à cette décision qui compromet leur avenir. Et d’estimer que cela y va de l’intérêt de tous. Et cadre d’ailleurs avec leur promesse de jeter les bases d’un Mali kura, qui ne pourra se faire tant que l’injustice et les mauvaises pratiques continuent.



Coulibaly A