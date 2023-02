En raison de la situation politique et sécuritaire actuelle du pays : La Suisse décide de reporter l’ouverture de son ambassade à Bamako - abamako.com

Publié le jeudi 2 fevrier 2023

En raison de la situation politique et sécuritaire actuelle du pays : La Suisse décide de reporter l'ouverture de son ambassade à Bamako

La situation politique et sécuritaire qui prévaut dans notre pays depuis le coup d’Etat perpétré contre le régime IBK en 2020 préoccupe bon nombre de personnes et d’Etats notamment occidentaux. Aussi ce premier coup d’Etat suivi d’un second en mai 2021 a contribué à freiner de nombreux projets et programmes entamés