Élections : le chronogramme fixé par la transition « n'est pastenable », dixit des partis politiques Publié le jeudi 2 fevrier 2023 | studio tamani

Le chronogramme électoral au Mali peut-il être respecté ? Des partis politiques expriment leurs inquiétudes à ce propos. Le référendum constitutionnel est prévu le 19 mars 2023. Pour des acteurs politiques, « ce délai n’est pas tenable au regard de la lenteur dans la démarche ».







L’Autorité indépendante de gestion des élections AIGE promet de respecter le calendrier. Elle l’a fait savoir hier 01 février lors d’une prise de contact avec la classe politique. Mais des partis politiques comme l’ADPEM ,PRD,COFOP … en doutent.



« Est ce qu’on a évalué la situation sécuritaire d’abord ? Qu’en est-il de la validation des carte biométriques ? ». Ce sont entre-autres questions que se posent ces partis politiques en soulignant que ce sont des préalables.Ils rappellent aussi que «nous sommes déjà au mois de Février, le déploiement des démembrements de l’AIGE n’est toujours pas fait ».



« Nous avons demandé à l’AIGE de faire l’état des lieux, afin qu’on puisse se mettre d’accord. Si le délai n’est pas tenable, qu’elle nous le dise. Cela nous donnera une idée sur le referendum », conclut des membres des partis politiques qui ont participé à la rencontre.



« Les élections auront lieu aux dates indiquées », assure le Président de l’Autorité Indépendante de Gestion des Elections (AIGE). Me Moustapha Cissé précise aussi que son équipe se conforme au calendrier électoral annoncé par le gouvernement.



« On respecte tout le monde. Chacun a sa place et son rôle dans un processus électoral. Pour les élections, jusqu’à preuve du contraire, nous nous en tenons au programme qui existe. Nous nous inscrivons dans cette dynamique. Nous travaillons pour tenir les élections dans les délais fixés par les autorités de transition », a-t-il affirmé.



Le référendum constitutionnel est annoncé pour le 19 mars prochain. Les élections communales et législatives sont prévues entre octobre novembre 2023. La Présidentielle aura lieu en février 2024.



