Gao : la MINUSMA accompagne la construction d'une cité pour abriter les déplacés internes de la région

Gao : la MINUSMA accompagne la construction d'une cité pour abriter les déplacés internes de la région
Publié le jeudi 2 fevrier 2023

Les déplacés du centre qui sont réfugiés dans un campement à Senou

Les déplacés qui ont fui les violences du centre pour se réfugier dans un campement à Senou. Tweet

La MINUSMA, le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) et le gouvernorat de Gao ont visité le 31 janvier 2023 le site de construction de la cité Naata (espoir en Songhaï) à la sortie nord de la ville de Gao. Elle abritera à terme les personnes déplacées internes de la région.



Sur les 500 maisons destinées à accueillir 500 ménages déplacés dans cette cité qui s’étend sur une surface de 10 hectares, 226 ont déjà été construites. Une école de six salles de classes, un dispensaire, une maternité, un marché, un jardin maraîcher, une maison destinée à l’écoute des femmes ainsi qu’un forage avec quatre bornes fontaines sont déjà disponibles. En plus de cela, 3 000 arbres ont été plantés.



La mise en œuvre de ce projet ravie particulièrement Fatimoutou Wallet IDWAL qui a été forcée de quitter la commune de Djebock pour Gao. Elle et sa famille font partie des ménages qui intégreront le site. « Je remercie tous ceux qui ont œuvré pour ce projet. Avec ces infrastructures, nos conditions de vie seront améliorées » affirme-t-elle.



« Cette cité de l’espoir a été construite avec l’esprit d’appuyer les autorités maliennes particulièrement celles de la région de Gao, à réduire la pression sur les services sociaux de base. En effet, les autorités régionales font actuellement face à une augmentation des déplacements forcées des populations, » souligne Sandrine DESAMOURS, la Cheffe de la sous-délégation pour le UNHCR à Gao. Elle lance aussi un appel aux bonnes volontés pour améliorer les infrastructures du site. « Nous avons tenu des réunions avec le HCR qui a exprimé le besoin d’impliquer la MINUSMA dans ce projet. C’est dans ce but que nous avons effectué cette visite pour évaluer les besoins afin d’appuyer le HCR » a affirmé de son côté Ndéye Yandé KANE, du bureau régional de la MINUSMA de Gao. La MINUSMA dans sa mission de protection des populations civiles appuiera les autorités maliennes dans la sécurisation du site, a-t-elle indiqué.



A.B