Crise au sein du bureau de la Coordination nationale de l'AEEM: » Violation des textes à travers un 3ème mandat en gestation de l'actuel bureau », Abdrahamane Sangaré alias » Saddam » Publié le jeudi 2 fevrier 2023 | L'Indépendant

Le mandat de l’actuel bureau de la Coordination nationale de l’AEEM a pris fin le 15 janvier dernier, amenant certains coordinateurs, militants et sympathisants à prendre leur distance vis-à-vis de l’actuel bureau de la Coordination nationale de l’AEEM.







Pour sa part, un leader estudiantin, Abdrahamane Sangaré alias » Général Saddam « , ex-Secrétaire général adjoint du bureau sortant, déclare : » je porte à l’attention des plus hautes autorités de la Transition que le 2è mandat de l’actuel bureau de Coordination Nationale de L’AEEM a pris fin, depuis le 15 Janvier dernier. Ce bureau a ainsi manifesté son intention d’effectuer un troisième mandat, contraire aux codes électoraux de l’Association des Elèves et Etudiants du Mali (AEEM). Malgré les recommandations, les alertes, le bureau continue d’afficher son intention de violer et de torpiller les textes de l’AEEM, porté par des ambitions démesurées’’.



Ce leader estudiantin ajoutera que les textes sont très clairs : » le mandat du Secrétaire général d’un Comité, d’une Section régionale, de la Sous-section, au niveau des cercles et du Bureau de Coordination Nationale de l’AEEM, n’est logiquement renouvelable qu’une seule fois et ce, après le premier mandat « .



Et de conclure : » A partir de cet instant, je me désolidarise de toutes les actions que le bureau entreprendra ou/et qu’il posera jusqu’à ce qu’il abandonne l’idée de violer les textes de notre chère Association. J’invite donc les partenaires de l’Ecole malienne à s’investir davantage pour maintenir la stabilité dans le milieu scolaire et universitaire. Je rends un vibrant hommage à tous ces camarades élèves et étudiants du Mali et aux bonnes volontés qui ont accepté de travailler avec notre équipe, durant les deux mandats qui nous ont été confiés« .



Hari Moussa Maïga



Source: l’Indépendant