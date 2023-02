Gestion du fonds d’aménagement et de protection des forêts et de la faune: Le BVG décèle des irrégularités financières, s’élevant à 1 058 555 262 FCFA au titre des exercices 2018, 2019, 2020 et 2021 - abamako.com

Gestion du fonds d'aménagement et de protection des forêts et de la faune: Le BVG décèle des irrégularités financières, s'élevant à 1 058 555 262 FCFA au titre des exercices 2018, 2019, 2020 et 2021 Publié le jeudi 2 fevrier 2023 | Nouvel Horizon

Remise de rapport du Vérificateur général au président de la transition

Bamako, le 29 novembre 2022 le président de la transition a reçu le rapport du Vérificateur général à koulouba



Afin de s’assurer de la conformité, de la sincérité et de la régularité des opérations de recettes et dépenses des Fonds d’Aménagement et de Protection des Forêts et de la Faune, le Bureau du Vérificateur Général a procédé a une vérification de la gestion