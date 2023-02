Coopération internationale: le Ministre des Finances allemand en visite au Mali - abamako.com

Coopération internationale: le Ministre des Finances allemand en visite au Mali Publié le vendredi 3 fevrier 2023

© Autre presse par DR

Abdoulaye DIOP, Président de la Commission de l’UEMOA

Le ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, Abdoulaye DIOP, en compagnie de son Collègue de l’Economie et des Finances, Alousseni SANOU, a reçu en audience, ce jeudi 02 février 2023, Monsieur Christian Linder, Ministre des Finances de la République Fédérale d’Allemagne.



Lors de cette rencontre, les deux Parties ont abordé plusieurs questions d’intérêt commun, notamment le renforcement de la coopération économique, le processus politique de la Transition ainsi que la situation sécuritaire du pays.



Parmi les sujets discutés, celui portant sur les questions sécuritaires, notamment les opérations des drones sur le territoire national a occupé une grande place. Pour le Chef de la diplomatie malienne, loin d’en faire une restriction ou encore moins une interdiction, le Gouvernement du Mali, pour des raisons de sécurité nationale, a pris des mesures pour une meilleure coordination de l’utilisation de ces engins volants. Il a poursuivi en indiquant que, sans une bonne coordination, le risque d’incident tant pour les drones utilisés que pour la sécurité des populations reste élevé. C’est qui justifie la nécessité pour le Gouvernement de fixer des règles relatives à la traçabilité des drones utilisés, les horaires et couloirs de vols ainsi que le partage des informations recueillies avec la partie malienne.



Pour sa part, le Ministre Allemand s’est félicité des relations d’amitié historique entre le Mali et l’Allemagne avant de souligner l’intérêt de son pays à poursuivre son partenariat avec le Mali dans le cadre d’une coopération gagnant-gagnant qui respecte la souveraineté et les choix stratégiques de chaque pays. Il a également souhaité le retour à un ordre constitutionnel au Mali, conformément au délai convenu.



Tout en remerciant le Ministre Allemand de sa visite de travail, le Ministre DIOP a indiqué que le Mali reste ouvert au dialogue constructif et au partenariat sincère et franc visant à contribuer à la sécurité nationale qui demeure la priorité de premier ordre et à l’aboutissement heureux du processus politique pour lequel des avancées notables sont déjà enregistrées.



AB