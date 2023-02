26è Conférence annuelle de l’Union Internationale des Magistrats : enjeux et participants de la rencontre - abamako.com

26è Conférence annuelle de l'Union Internationale des Magistrats : enjeux et participants de la rencontre
Publié le vendredi 3 fevrier 2023

Justice et bonne gouvernance : Les magistrats s'approprient le guide de l'Inspecteur relatif à la Méthodologie de contrôle des juridictions

Prévue pour se dérouler à Bamako du 19 au 25 février prochain, sous le thème : « la protection des droits de l’homme en période de crise », la 26è conférence annuelle du Groupe Régional africain de l’Union Internationale des Magistrats a pour objectif le renouvellement de l’engagement et de l’attachement du Mali aux principes des valeurs universelles tant sur le plan national qu’international.



L’Union internationale des magistrats (U.I.M) est une organisation internationale professionnelle apolitique qui regroupe, non pas des individus, mais des associations nationales des magistrats dont l’admission est décidée annuellement par son conseil central. Elle est fondée en 1953 à Salzbourg (Autriche) et comprend aujourd’hui 93 Associations (Syndicats) ou groupements représentatifs nationaux sur les 5 continents.



Environ, 726 participants sont attendus en provenance de 37 pays membres qui ont confirmé leur présence sur les 39 que compte le Groupe africain.

Le Secrétaire Permanent et le Président de l’Union Internationale des Magistrats, les représentants des groupes régionaux européen, américain et asiatique sont également attendus



