L'international malien Yatabaré (Sochaux) incarcéré en France Publié le vendredi 3 fevrier 2023 | AFP

L'international malien du club français de ligue 2 Sochaux Sambou Yatabaré a été incarcéré après une condamnation à de la prison ferme dans une affaire de violences remontant à 2017.





Le footballeur, âgé de 33 ans, a été interpellé "sans difficulté" et incarcéré à Besançon, dans l'est de la France, après une condamnation à de la prison ferme prononcée par le tribunal correctionnel de Bobigny, près de Paris, a annoncé le parquet vendredi. Le club du FC Sochaux-Montbéliard a confirmé que son joueur a fait l'objet "d'une arrestation et d'une incarcération". Selon la radio France Bleu Belfort-Montbéliard, Sambou Yatabaré a été condamné à 12 mois de prison ferme le 4 janvier pour avoir frappé en 2017 un policier en civil lors d'une altercation sur un parking de l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle. Yatabaré, qui jouait alors au Werder Brême, en première division allemande, avait été mis en examen pour violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique ayant occasionné une interruption totale de travail (ITT) supérieure à huit jours, en l'occurrence 21 jours. Selon le site internet du quotidien L'Equipe, qui cite des "sources concordantes", le joueur a été interpellé "mi-janvier peu avant l'entraînement de l'après-midi, alors que Sochaux venait de jouer au Havre". Il n'avait pas pu assister à son procès, notamment en raison du fait qu'il avait omis de notifier un changement d'adresse au tribunal et n'était pas au courant de la tenue de l'audience, a indiqué Me Bouaou à L'Equipe.