Douanes : L'inspecteur Badi Maïga limogé pour faute lourde Publié le samedi 4 fevrier 2023 | Aujourd`hui

La décision, tel un couperet, est tombée le 30 janvier 2023 : l’inspecteur Badi Maïga, inspecteur des douanes, précédemment chef section recherches à la direction régionale des douanes de Koulikoro, est relevé de ses fonctions.



La mesure est édictée par l’inspecteur général des douanes Amadou Konaté, directeur général des douanes. Elle est la résultante de l’affaire du chèque égaré de la Société nationale des tabacs et allumettes (Sonatam) et le manque à gagner occasionné par le processus de dédouanement des importations du “Géant du tabac malien” au niveau du poste de douanes de Kati. Des sources avancent un montant de 4 milliards de F CFA et poussières. Toujours est-il que l’affaire a défrayé la chronique tout le week-end dernier lorsque les premiers articles parus dans la presse ont révélé ce scandale. Le ministre de l’Economie et des Finances, très regardant sur l’orthodoxie financière, avait déjà instruit le directeur général des douanes de diligenter une enquête et de sanctionner les coupables. L’instruction ministérielle n’est pas tombée dans des oreilles sourdes puisque les premières mesures administratives n’ont pas tardé. Des sources proches de la direction générale des douanes assurent que les choses ne vont pas s’arrêter en si bon chemin et que tous ceux qui seront liés à cette affaire devraient s’attendre à des sanctions exemplaires. D’où l’épée de Damoclès sur la tête de tous ceux qui ont “mangé” indument l’argent du contribuable. Le coup de balai ravageur ne fait que commencer.



El hadj A. B. H.