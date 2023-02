Affaires Etrangères et Coopération Internationale : Une trentaine de ministres conseillers, Conseillers et vice-consuls rappelés - abamako.com

Affaires Etrangères et Coopération Internationale : Une trentaine de ministres conseillers, Conseillers et vice-consuls rappelés Publié le samedi 4 fevrier 2023 | Aujourd`hui

© Autre presse par DR

Abdoulaye Diop, Le ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale

Le ministre des affaires étrangères et de la coopération, Abdoulaye Diop interpellé

Le ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, Abdoulaye Diop s’apprête à faire de mouvements au niveau des différents ambassades et consulats du Mali. En fin de mission diplomatique, 34 ministres conseillers, conseillers et vice-consuls ont été rappelés.



1-Moussa Mahalmoudou Cissé, Conseiller á la délégation Permanente du Mali auprès de l’Unesco



Souleymane Garango, Vice Consul au Consulat du Mali à Lyon

Aboubacar Dolo, 1er Conseiller à l’Ambassade du Mali à Paris

Bakary Dembélé, Ministre Conseiller à l’Ambassade du Mali à Paris

Moussa Kenneye Kodjo, Consul Général du Mali à Paris

Paul Hervé Diarra, Vice-Consul au Consulat Général du Mali à Paris

Boubacar Abba Maïga, Conseiller Consulaire au Consulat Général du Mali à Paris

Madame Fofana Awa Dembélé, Conseiller Consulaire au Consulat Général du Mali à Paris

Kanisson Coulibaly, Représentant adjoint à la Mission Permanente du Mali à New York

Mme Maïga Fatoumata Sylla, 2eme Conseiller à l’Ambassade du Mali à Ottawa

Baba Chéibani, 1er Conseiller à l’Ambassade du Mali à Doha

Mory Coulibaly, 2eme Conseiller à la Mission Permanente du Mali à Genève

Mme Nako Ma Traoré, 3ème Conseiller à l’Ambassade du Mali à Genève

14.Hamadou Albachir Mahamane Touré, Conseiller Consulaire au consulat Général du Mali á Lyon



Souleymane Diarra, Conseiller Culturel à l’Ambassade du Mali à Paris

Mme Coumba Touré, Conseiller Culturel à l’Ambassade du Mali à Tunis

Demba Koné, Ministre Conseiller à l’Ambassade du Mali au Caire

Arouna Salif Samaké, 2eme Conseiller à l’Ambassade du Mali au Caire

Abdina Naparé, Ministre Conseiller à l’Ambassade du Mali à Libreville

Almoustapha El Hadji Dicko, 1er conseiller à l’Ambassade du Mali à Beijing

Bocary Bocoum, 2eme Conseiller à l’Ambassade du Mali à Beijing

Mme Inna Sissoko, 3eme Conseiller à l’Ambassade du Mali à Beijing

Boubacary Minta, Conseiller Consulaire au Consulat Général du Mali à Dakar

24.Darhamane Idrissa, Conseiller Consulaire au Consulat Général du Mali à Djeddah



25.Mahamoudou Mounkoro, Conseiller Consulaire au Consulat Général du Mali à Douala



Belco Touré, Conseiller Culturel à l’Ambassade du Mali à Rabat

Mme Kéïta Fatoumata M’Barké Dico, 3ème Conseiller à l’Ambassade du Mali au Caire

28.Drissa Diouara, Conseiller á la communication à l’Ambassade du Mali à Abidjan



Gamer Aksodant Dicko, Conseiller à la Communication à l’Ambassade du Mali à Dakar

Nouhoum Mahamane Haïdara, Ministre Conseiller à l’Ambassade du Mali à Abidjan

Aliou Dembélé, 2eme Conseiller à l’Ambassade du Mali à Ankara

Mme Kéïta Nana Boncana Mahamane, Conseiller Consulaire au Consulat Général du Mali à Abidjan

Mme Kano Yatassaye, Conseiller Consulaire au Consulat Général du Mali à Abidjan

Capitaine Adama Traoré, Conseiller Consulaire au Consulat Général du Mali à Abidjan

El Hadj A.B. HAIDARA