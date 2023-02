L’ADEMA-Pasj dans la commission de finalisation de la constitution : La démarche du président Marimantia Diarra de plus en plus décriée au sein du parti - abamako.com

L'ADEMA-Pasj dans la commission de finalisation de la constitution : La démarche du président Marimantia Diarra de plus en plus décriée au sein du parti
Publié le samedi 4 fevrier 2023

© aBamako.com par DR

Cérémonie de présentation de voeux de l`Adema à la presse

L’ADEMA-Pasj fait partie des formations politiques qui ont émis des réserves par rapport au projet de la nouvelle Constitution. Cependant, il nous revient qu’une représentante du parti aurait été désignée en catimini au sein de la commission de finalisation de la nouvelle Constitution par le président Marimantia Diarra. Chose qui aurait provoqué l’ire de plusieurs membres du Comité exécutif de la formation politique des abeilles.



A quelques encablures de la tenue du référendum constitutionnel, le président de la transition le Colonel Assimi Goïta a pris un décret portant nomination des membres de la commission de finalisation. Ils sont au nombre de 69 personnes issues des partis politiques et des organisations de la société civile qui vont siéger dans cet organe. A cet égard, il est important de rappeler que depuis la publication du projet de la nouvelle constitution, certains partis politiques comme l’Adéma-PASJ avaient émis des réserves, mieux les Abeilles avaient même demandé au président de la transition de surseoir audit projet sauf que les autorités de la transition ont décidé autrement. D’ailleurs, à la grande surprise de nombre de militants des Abeilles, le parti est représenté dans la commission de finalisation par Mme Assa Sylla, membre du Comité Exécutif de l’Adema PASJ. Une nouvelle, qui, tout naturellement n’a pas été accueillie avec enthousiasme au sein du parti. Il nous revient que selon des sources bien introduites, la question était sur la table du Comité Exécutif le samedi 28 janvier.



Les débats n’ont pas été faciles. Comment cette bonne dame s’est retrouvée dans cette commission au nom de l’Adema-Pasj ? Nos sources révèlent que le Président du parti, Marimantia Diarra, après une longue explication aurait laissé entendre que le parti n’a pas été sollicité pour donner un nom devant siéger dans la commission de finalisation. Une explication qui va à l’encontre de beaucoup de témoignages selon nos sources qui ont clairement soutenus que c’est bel et bien l’Adema à travers son président qui a donné le nom de Mme Assa Sylla, membre du Comité Exécutif et du Bureau national des femmes. A la sortie de la réunion, ont ajouté nos sources, bien de cadres du CE Adema sont restés sur leur faim après les explications du Pr Marimantia Diarra qui n’a pas pu convaincre son bureau à avaliser cette nomination. Certaines sources indiquent également que dans une réunion du Bureau national des femmes, quand la question de la nomination d’Assa Sylla a été portée sur la table, les femmes n’ont pas caché leur hostilité quant à ce genre de pratiques au sein du parti et l’intensité des débats a failli déboucher sur des coups de poing. Déjà, certaines analyses politiques soutiennent que le Comité exécutif du parti décidera de l’approbation ou du rejet du projet. En tout cas, il est évident que le Pr Marimantia Diarra est de plus en plus décrié au sein du parti. “Il a intérêt à changer de copie, car il est déjà fragilisé avec l’affaire Assa Sylla. S’il ne change pas de fusil d’épaule, il n’est pas exclu qu’il soit mis en minorité par le Comité exécutif qui regorge de beaucoup de cadres qui tiennent au respect des valeurs du parti”, nous confie une autre source. Kassoum Théra