Divorce : Ça progresse Publié le vendredi 3 fevrier 2023 | Mali Tribune

Le mariage, union de deux personnes, deux familles et deux communautés, est quelque chose de sacré et censé unir. Malheureusement, tel n’est pas le cas d’aujourd’hui. Au Mali, le mariage est devenu chose banale pour les jeunes couples et les parents qui sont les premiers responsables des enfants.



De nos jours, le divorce prend de l’amplitude au Mali, malgré les offres de services de conseillères et conseillers sur les réseaux sociaux.



Selon les statistiques, le nombre de divorces prononcés au Mali est de 140 000 en 2020. Cette augmentation exponentielle s’explique par le fait que la nouvelle génération a manqué d’éducation à nos cultures selon les anciens. Car notre culture joue un rôle important dans la longévité de nos mariages.



Il faut dire que dans la culture malienne, le mariage, chose sacrée, ne doit pas être gâché pour des futilités.



Il était courant, à l’approche d’un mariage, que le garçon ou la fille “entre en classe pour prendre des cours” avec les anciens. Généralement, les garçons sont confiés à un vieux sage. Et les filles à une vieille dame qui a une conduite exemplaire dans son foyer. Malheureusement, cette tradition légendaire a changé depuis l’instauration de la démocratie au Mali.



Un constat triste. Beaucoup de parents ont failli à leur devoir. Ils ne communiquent pas suffisamment avec les enfants. Conséquence : la plupart des jeunes ignorent que dans le mariage, il y a des règles à respecter pour que leur union puisse être durable.



Une ancienne éducatrice de l’école primaire laisse entendre qu’“aujourd’hui les jeunes se rencontrent et décident de s’unir et après viennent en parler aux familles. Ils ne donnent plus le temps aux parents de mener des enquêtes sur la moralité de la belle famille”. Et d’ajouter : “Maintenant, ils n’ont plus ce temps. Très généralement, c’est les filles même qui sont pressées. Elles incitent les parents à donner leur accord parfois avec la pression du futur époux”.



L’autre cause des nombreux divorces, c’est l’infidélité. Selon nos investigations, elle est également la cause principale de beaucoup de divorces. Selon une source proche d’un tribunal, l’infidélité arrive en tête des causes des divorces.



Safiatou Traoré, une jeune diplômée sans emploi, mariée il y a plus de quatre ans : “J’ai su que mon mari me trompait un an après mon mariage. Mais, je suis quand même restée, car je ne suis pas indépendante. Nous avons eu deux enfants (un garçon et une fille). Je prie Dieu pour que j’aie un bon boulot et après je verrai ce que je dois faire. Autrement dit, s’il faut rester dans ce mariage ou le quitter”.



Awa Kéita, divorcée depuis 2 ans, explique les causes de son divorce : “Je me suis mariée en 2014 et j’ai divorcé en 2018 parce qu’on n’arrivait pas à avoir d’enfant. J’ai fait tous les traitements du monde avec mon mari sans succès. Le résultat est qu’on était incompatibles. Pour ne pas être polygame, j’ai décidé de divorcer. Je conseille mes sœurs de bien faire le test de compatibilité avant de rentrer dans un mariage.



Korotoumou Doumbia