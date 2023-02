Retrait anticipé des troupes allemandes de la MINUSMA : Le ministre allemand de la Défense attendu à Bamako - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Retrait anticipé des troupes allemandes de la MINUSMA : Le ministre allemand de la Défense attendu à Bamako Publié le samedi 4 fevrier 2023 | Mali Tribune

Tweet

La question du maintien ou non de la Bundeswehr (l’Armée allemande) au Mali cristallise le débat entre le gouvernement et le Bundestag (Parlement) allemands. A ce sujet, le nouveau ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, est attendu à Bamako.



L’avenir même de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma) est incertain en dépit de son renouvellement en juin 2022, ce qui continue d’alimenter un bras de fer entre Bamako et certaines chancelleries occidentales.



En novembre dernier, un compromis a été trouvé entre le gouvernement d’Olaf Scholz et le Bundestag concernant le retrait de la Bundeswehr de façon structurée et coordonnée du Mali d’ici mai 2023 mais qui s’achèvera au printemps 2024 qui coïncide avec l’année électorale au Mali.



Mais la démission de l’ancienne ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht rebat les cartes autour de cette décision. Le nouveau ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius trouve que la présence de la Bundeswehr au Mali jusqu’en 2024 n’est absolument pas pertinente dans les conditions actuelles.



“Le maintien de la Bundeswehr au Mali est une perte de temps pour les militaires qui mettent en péril leur vie loin de leurs familles et de leurs amis. Parce que nos soldats sont incapables de mener leurs missions, dès l’instant où ils ne peuvent pas quitter leur camp, ou se déplacer dans un périmètre limité puis que les drones sont interdits de vol”, a-t-il déclaré au cours d’une interview accordée à nos confrères de Süddeutsche Zeitung avant de préciser que la dernière fois qu’un drone allemande a volé remonte à l’année dernière.



Boris Pistorius est attendu à Bamako dans les prochains jours pour visiter les troupes de la Bundeswehr stationnées au Mali, précisément à Gao.



Rappelons que la Bundeswehr est un important contributeur au sein de la mission onusienne au Mali avec un effectif allant jusqu’à 1400 hommes et essentiellement basée à Gao.



Ousmane Mahamane