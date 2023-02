Coopération Russie-Mali : Sergueï Lavrov attendu ce lundi à Bamako - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Coopération Russie-Mali : Sergueï Lavrov attendu ce lundi à Bamako Publié le samedi 4 fevrier 2023 | Mali Tribune

© Autre presse par DR

Sergueï Lavrov, Le chef de la diplomatie russe

Tweet

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, est attendu à Bamako ce lundi pour une visite de 48 h.



Un an après la visite du ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop à Moscou, son homologue russe Sergueï Lavrov est attendu à Bamako ce lundi pour une visite de 48 h. Le chef de la diplomatie russe a entamé depuis quelques semaines une tournée africaine qui l’a conduit dans les pays anglophones comme l’Afrique du Sud, ensuite l’Angola et l’Erythrée.



La deuxième étape de sa tournée africaine le conduira au Mali, au Maroc, en Tunisie et en Mauritanie.



Peu d’information circule sur les objectifs de la visite de M. Lavrov au Mali. Mais depuis le retrait de la France du Mali, la Russie est devenue un partenaire clé de Bamako dans la lutte contre le terrorisme. Cette dernière a mis à la disposition du Mali des instructeurs russes pour former l’Armée malienne et assure la fourniture d’importants lots d’équipements militaires.



Pour sa toute première visite au Mali, Sergueï Lavrov aura un entretien avec son homologue Abdoulaye Diop puis un tête-à-tête avec le Président de la Transition, le colonel Assimi Goïta.



Notons que depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, Moscou a intensifié son offensive diplomatique en mode turbo contre l’Occident sur les territoires africains.



Ousmane Mahamane