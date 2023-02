Université du Sahel : 122 étudiants décrochent leurs licences - abamako.com

Université du Sahel : 122 étudiants décrochent leurs licences Publié le samedi 4 fevrier 2023 | aBamako.com

Cérémonie de sortie de la 9 eme promotion de l`Université du Sahel

L’université du Sahel a organisé, le samedi 04 février 2023, la cérémonie de sortie de sa neuvième promotion dénommée ’’ promotion Alhaj Mody Sylla ’’.



Cette promotion est composée de 122 étudiants et étudiantes. Ces étudiants sont licenciés, selon le système LMD, diplômée en étude islamique en langue arabe, en informatique et sciences juridiques.



La cérémonie était présidée par le représentant du ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique M. Brehima Traoré qui était en compagnie du parrain de la promotion, le directeur général de l’ONG El Farouk Ibrahim Kantao, du chef de la mission de la croix rouge internationale M. Antoine Grad et d’autres personnalités du monde éducatif Malien.



Avec cette promotion, l’université du Sahel a fait une avancée avec la sortie de la première promotion de la faculté des sciences juridiques. Elle a aussi mis en place des cours de formation en langue arabe, français, Anglais, Bambara et Nko ainsi que des cours d’informatique tels que Microsoft, Word, excelp





Dans son intervention, le représentant du ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique M Brehima Traoré félicité les récipiendaires tout en appelant l’université à mettre l’accent sur les études adaptées aux marchés de l’emploi.



Au cours de cette cérémonie, les étudiants qui se sont distingués et le parrain Ibrahim Kontao ont été honorés. Ils sont entre autres Mamadou Diakité, Hatouma Goïta, Amadou Moro, Aly Nouhoum Abdrahamme Keïta, Hamad Diallo, Mamadou Haidara, Moussa Diabaté, Abdoul kamian Ag , Lauré Sidibé, Assa Soukouna, et Amara Soumare.



Ces étudiants qui viennent de décrocher leurs licences sont prêts pour servir le Mali dans leurs différents domaines