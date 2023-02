Coopération Mali-Russie: Sergueï Lavrov attendu à Bamako le lundi 6 février 2023. - abamako.com

Coopération Mali-Russie: Sergueï Lavrov attendu à Bamako le lundi 6 février 2023. Publié le samedi 4 fevrier 2023

Sergueï Lavrov, Le chef de la diplomatie russe

Un an après la visite du ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop à Moscou, son homologue russe Sergueï Lavrov est attendu à Bamako le lundi 06 février 2023 pour une visite de 48h. Le chef de la diplomatie russe a entamé depuis quelques semaines une tournée africaine qui l’a conduit dans les pays anglophones comme l’Afrique du Sud, ensuite l’Angola et l’Erythrée.



Selon nos informations, la deuxième étape de sa tournée africaine va l'amener donc au Mali, au Maroc, en Tunisie et en Mauritanie.



ANDROUICHA