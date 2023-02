En exil, la candidature de Dr Boubou Cissé paraît -elle improbable ? - abamako.com

News Politique Article Politique En exil, la candidature de Dr Boubou Cissé paraît -elle improbable ? Publié le dimanche 5 fevrier 2023 | L'oeil du Mali

On l'accuse à tort ou à raison d'être à l'origine de la grave crise politique qui s'est emparée depuis plusieurs mois de l'URD Ses partisans soutiennent tout le contraire de ces allégations. Mais alors qui faut-il croire ?



Le cas » Boubou Cissé laisse-t-il encore les nouveaux maîtres du Mali assez perplexes ? Sera- t-il oui ou non candidat à la prochaine élection présidentielle ? Peu probable, car avec un mandat d'arrêt interna- tional lancé contre lui, la menace d'une éventuelle candidature s'éloigne de plus en plus, pour laisser place à de nouveaux scenarios improbables concernant de nouvelles candidatures inconnues au bataillon.



En tout cas, au travers de certains signaux jeux seront sans doute très ouverts entre les grosses pointures, pour la simple raison qu'avec un électorat aussi fluctuant que volatile, et des partis traditionnels (Adema, RPM,URD) profondément minés par des querelles intes- tines ou de leadership, le jeu paraît assez ouvert entre les candidats qui ne manquent pas d'arguments sérieux, ni de moyens financiers assez conséquents pour crédibiliser leur candidature.



La principale erreur de gestion de l'ex-PM Boubou Cissé est d'avoir suscité la colère de milliers de Maliens d'ici et d'ailleurs, à travers la rigidité implacable, le manque de souplesse criard dans sa gouvernance publique





Des liens incestueux Boubou Cissé ont été entre la technocratie et la politique. Les premiers actes posés par le nouveau Premier ministre Dr ont été surtout marqués par un bon climat de détente politique (signature d'un accord de gouvernance politique avec Plusieurs Partis Politique, La Tenue plus ou Moins Réussie du Dialogue National Inclusif) Sa Première Faille fut de toute évidence la Concentration Inédite ( un cas d'école Politiques à la Sauce IBK) Entre les Mains d'Un Seul Homme Fut-il Il Un

B.Camara journaliste