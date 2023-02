CHAN 2023 : le Sénégal sacré devant l’Algérie - abamako.com

CHAN 2023 : le Sénégal sacré devant l'Algérie
Publié le dimanche 5 fevrier 2023

Les Lions de la Teranga A' du Sénégal ont remporté, ce samedi 4 février la finale de la 7e édition du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2023.





Les Lions ont remporté le premier trophée de leur histoire dans cette compétition en venant à bout de l'Algérie, au stade Nelson Mandela de Baraki, après les séances de tirs au but.



Le temps réglementaire et les prolongations n'avaient pas permis aux deux équipes de se départager.



En effet, malgré les multiples tentatives de part et d'autres, algériens et sénégalais n'ont pas réussi à inscrire de buts. Devant leur public, les Algériens ont, en dépit d'une maîtrise, des dernières minutes du match, buté sur le portier sénégalais.



Le sort de la finale sera finalement décidé durant les épreuves fatidiques des tirs au but. Au 5ème exercice, les Algériens avaient le tir pour le sacre entre les pieds de Mahious. Malheureusement, il va manquer son geste technique, permettant aux Lions locaux de revenir dans le jeu.



Au tir suivant, Diouf transforme son tir, mettant la pression sur le tireur algérien Kendouci qui frappe sur la barre permettant au Sénégal de soulever son premier CHAN presque un an jour pour jour après la CAN 2021 remportée au Cameroun face à l'Égypte.



