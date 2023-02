Igor Gromyko, ambassadeur de la Fédération de la Russie au Mali : « Avec le Mali, nous avons une coopération étroite et mutuellement respectueuse » - abamako.com

News Politique Article Politique Igor Gromyko, ambassadeur de la Fédération de la Russie au Mali : « Avec le Mali, nous avons une coopération étroite et mutuellement respectueuse » Publié le lundi 6 fevrier 2023 | Le Pays

Dans le cadre de la célébration de la journée nationale de la diplomatie russe, l’ambassadeur de la Fédération de la Russie au Mali, Igor Gromyko a invité, la semaine dernière, le ministre malien de la Défense et des Anciens combats, le colonel Sadio Camara, compte tenu de l’excellent rapport unissant les deux pays. Saisissant la même occasion, le diplomate russe a confirmé le soutien indéfectible de son pays au Mali dans plusieurs domaines.







La journée nationale de la diplomatie russe a été tenue, le jeudi dernier, à Bamako par l’ambassadeur russe au Mali. C’était en présence du ministre de la Défense et des Anciens combattant, colonel Sadio Camara, en compagnie de plusieurs personnalités .La journée nationale de la diplomatie russe a été instituée en 2002 par le Président russe. C’est une fête de diplomates russes travaillant dans les différentes Ambassades du monde entier. Des diplomates qui, a-t-on appris, travaillent souvent dans des conditions environnementales ou politiques difficiles. Profitant des festivités de ladite journée, le sieur Igor Gromyko, ambassadeur de la Fédération de la Russie au Mali soulignait que « les diplomates russes ont toujours promis un agenda riche visant à joindre nos efforts à ceux qui partagent les mêmes idées » que la Russie. Cela, va-t-il préciser à ses invités du jour, pour trouver des solutions justes aux problèmes internationaux communs. Un travail qui se fait sur la base d’un juste et équilibre intérêt entre la Russie et ses pays amis. La politique de la Fédération de la Russie demeure fondée, selon lui, sur les normes du droit international. Et surtout, rassure le diplomate, sur les principes de la Chartes des Nations unies. La même politique bénéficie, a-t-il dit, d’un large soutien au sein de la communauté internationale. Ce qui permet à la Russie de développer une coopération égale et mutuellement bénéfique avec les Etats amis en Afrique et dans d’autres continents. Dans cette coopération avec les Etats en voie de développement, la République du Mali semble occuper une place de choix. C’est du moins ce qui ressort de la déclaration d’Igor Gromyko à l’occasion de la journée nationale de la diplomatie russe. « Avec le Mali, nous avons une coopération étroite et mutuellement respectueuse. La coopération dans le domaine politique, militaire, commercial, économique et humanitaire se développe ». L’année dernière, rappelle-t-il à cette occasion, deux conversations ont eu lieu entre le président Vladimir Poutine et le président malien, le colonel Assimi Goïta. A cela s’ajoutent deux rencontres qui ont eu lieu entre le ministre des Affaires étrangères de la Russie et celui du Mali. Des mots qui, de nos jours, suscitent une lueur d’espoir pour de nombreux citoyens maliens. Depuis plusieurs années, ils sont des milliers de personnes à se battre en demandant le renforcement de la coopération entre le Mali et la Russie dans plusieurs domaines. Cet appel « pressant » du peuple semble être entendu par les plus hautes autorités du pays, puisque la confirmation de l’existence d’un bon rapport entre les deux pays vient d’être donnée par une voie officielle de la Russie. Avec la rupture diplomatique entre le Mali et la France d’Emmanuel Macron, les Russes ne cessent de satisfaire les doléances des autorités de la transition en termes d’équipement des Forces armées et de Sécurité maliennes. Dans le domaine du commerce, des nombreuses tonnes contenant des produits de première nécessité, de carburant doivent être livrées aux Maliens par la Russie.



Mamadou Diarra



Source: LE PAYS