Présidence de la fédération malienne de football : Dr Sékou Diogo Keïta annonce sa candidature - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Présidence de la fédération malienne de football : Dr Sékou Diogo Keïta annonce sa candidature Publié le lundi 6 fevrier 2023 | L’Indépendant

© aBamako.com par FS

Cérémonie de lancement de la candidature de Moumoutou TOURE dit Bavieux

MAEVA Palace a abrité, le Mardi, le 29 Août 2017, la cérémonie de lancement de la candidature de Moumoutou TOURE dit Bavieux pour la conquête de la présidence de la FEMAFOOT. Tweet









Après l'ancien joueur, Mohamed Lami- ne Sissoko dit "Momo", qui a récemment exprimé, sur le plateau de Canal+, son ambition de gérer le football malien dans un futur proche, c'est le tour de Dr. Sékou Diogo Kéita de déclarer officiellement sa can- didature pour la présidence de la FEMA- FOOT. Le président du LCBA, qui a dénoncé "la gestion douteuse de la FEMAFOOT et le manque de résultats sportifs", promet de "professionnaliser" le football malien.



Dans une déclaration adressée aux membres de l'Assemblée générale de la Fédération Malienne de Football, Dr. Sékou Diogo Kéita a révélé sa volonté de prendre les commandes du football malien." A l'occasion de la prochaine Assemblée Générale élective de fin de mandat du président et des membres du Comité exécutif de la FEMAFOOT, j'ai le plaisir de vous annoncer que je me porte candidat au poste de Président de la Fédération", peut-on y lire.



Il a souligné que sa candidature à ce poste est motivée par plusieurs raisons, dont l'absence de gestion vertueuse au sein de la FEMAFOOT; le manque de résultats sportifs; le manque de volonté manifeste et même d'initiatives pour promouvoir le développement des catégories des jeunes filles et garçons".



Ainsi, pour ramener le football malien vers le chemin du triomphe,..