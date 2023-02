Justice malienne : Des décisions de justice décriées par la population - abamako.com

Justice malienne : Des décisions de justice décriées par la population
Publié le lundi 6 fevrier 2023 | L'Inter de Bamako

Justice: le président de la Transition a présidé la cérémonie de rentrée des Cours et Tribunaux 2021-2022

Bamako, le 18 novembre 2021. Le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta a présidé la cérémonie de la rentrée des Cours et Tribunaux à la Cour suprême de Bamako

La justice, dit-on, est un principe moral qui exige le respect du droit et de l’équité selon le dictionnaire Larousse.



Dire le droit, c’est faire régner la justice. Le juge malien au lieu de faire régner la justice fait l’injustice. Aujourd’hui, les Maliens ont besoin d’une justice sociale qui exige des conditions de vie équitable pour chacun. Un juge est un magistrat chargé de rendre la justice en application de la loi. Nombreux sont les ministres de la Justice.Mais, le hic ! Qui a été le meilleur ? Mamadou Madeira Keïta, colonel Mamadou Sanogo; Boubacar Sidibé, colonel Joseph Mara, colonel Sambou Soumaré, Mamadou Sissoko, Me Drissa Traoré, Mamadou Diakité, Me Fanta Sylla, Me Abdoulaye Garba Tapo, Maharafa Traoré, Me Mamadou Konaté, Me Hamidou Diabaté, Mamadou Diakité, Mme Sanogo Aminata Mallé, Mohamed Diarra, Malick Coulibaly, Me Kassim Tapo, Mohamed S. Dicko, Mamoudou Kassogué.Le Mali compte cinq cent treize (513) magistrats dont quatre-vingt-dix (90) de grade exceptionnel, cent soixante-dix-huit (178) magistrats de premier grade, en décembre 2022.



Les maux de notre système judiciaire sont connus: une grande partie de la population ne se reconnaît pas dans le système et recourt à des arrangements à l’amiable ou à d’autres formes de règlement des litiges. Le Mali a un ratio de un juge pour 36 000 habitants alors que la norme est de un juge pour 7000 habitants.Fatou