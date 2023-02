Mali: Densité routière parmi les plus faibles du monde - abamako.com

Économie Mali: Densité routière parmi les plus faibles du monde Publié le lundi 6 fevrier 2023 | L'Inter de Bamako

Le Mali approuve un prêt de 41,4 millions $ pour la réhabilitation de la route Sévaré – Gao

En 2005, les investissements routiers réalisés au Mali comptaient 16 490 km de routes et pistes améliorées, soit les 18,5% seulement du réseau total classé, dont 3748 km de routes bitumées (22,7%), 1 834 km de routes de terre moderne (11,1%) et 10 908 km de pistes améliorées (66,2%). Ce qui signifie que les 81,5% du réseau nécessaire au désenclavement total du pays restent à aménager, soit 72 574 km.Les investissements routiers urbains comptent 890 km dont 188 km de routes bitumées à une et deux (02) chaussées (21%) et 702 km de pistes améliorées. La densité routière actuelle est de 1,33 km/100 km2, soit 18,5% de la densité cible (7,17 km/100 km2). Elle est donc parmi les plus faibles du monde et de la sous-région (3,1 km/100 km2 pour la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et 4,7 km/100 km2 pour le continent africain.