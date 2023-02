Moussa Mara à propos des affrontements meurtriers à Nouga : « Trois semaines après les faits, aucun acte majeur n’a été posé par l’Etat » - abamako.com

Moussa Mara à propos des affrontements meurtriers à Nouga : « Trois semaines après les faits, aucun acte majeur n'a été posé par l'Etat » Publié le lundi 6 fevrier 2023 | Le challenger

L’ancien Premier ministre Moussa Mara regrette que l’Etat du Mali n’ait posé aucun acte majeur, trois semaines après les affrontements meurtriers survenus le 10 janvier dernier à Nouga, dans le cercle de Kangaba, région de Koulikoro à 100 KM de Bamako.



«Cet évènement malheureux qui a vu l’utilisation d’armes de guerre a été déclenché par des litiges autour de l’exploitation des mines d’or artisanales. Il est regrettable que les sources de ces conflits, ayant causé des victimes, pourtant connues depuis plus de 4 mois, n’aient pas été traitées de manière adéquate. Il est tout aussi regrettable que trois semaines après les faits, aucun acte majeur n’ait été posé par l’Etat », a souligné l’ancien chef du gouvernement. Moussa Mara lance un appel aux autorités du pays : « Je demande aux autorités du pays d’accorder une grande attention à la situation qui prévaut dans la zone, de désarmer les détenteurs d’armes de guerre, d’agir auprès de la justice et de l’administration locale pour traiter rapidement les sources de litiges et enfin, de travailler à apaiser les tensions pour éviter la survenue d’actes similaires ».



L’ancien Président du Parti Yelema « Le Changement » a présenté ses « sincères condoléances aux familles endeuillées et prompt rétablissement aux blessés. »



Ces affrontements meurtriers entre deux villages ont fait des dizaines de morts et des blessés. Le gouvernement de la transition n’a fait aucun communiqué. Pis, aucun ministre de l’équipe gouvernementale n’a effectué le déplacement sur place.



La Rédaction