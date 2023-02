Crise malienne: la MINUSMA regrette la décision d’expulsion du Directeur de la Division des droits de l’Homme - abamako.com

Crise malienne: la MINUSMA regrette la décision d'expulsion du Directeur de la Division des droits de l'Homme Publié le lundi 6 fevrier 2023

La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) a été informée par les autorités maliennes de leur décision demandant au Directeur de la Division des Droits de l’Homme de la Mission et représentant du Haut-Commissariat des Nations unies aux Droits de l’Homme, M. Guillaume Ngefa, de quitter le pays. Elle regrette profondément cette décision.



La MINUSMA réaffirme son engagement à continuer à œuvrer, en toute impartialité, à l’exécution de son mandat en matière de promotion et de protection des droits de l’homme, qui constitue une composante importante des efforts de stabilisation du Mali. La MINUSMA reste attachée à une collaboration franche et transparente avec les autorités maliennes, en vue de la création des conditions les plus favorables qui soient pour la pleine mise en œuvre de son mandat en appui au peuple malien.



