Mali: La France condamne l’expulsion du directeur de la division droits de l’Homme de la MINUSMA - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Mali: La France condamne l’expulsion du directeur de la division droits de l’Homme de la MINUSMA Publié le lundi 6 fevrier 2023 | aBamako.com

© aBamako.com par Momo

ONU-FEMMES: Forum des Femmes pour la Paix et la Sécurité

Bamako, le 3 Avril l`ONU-Femmes en partenariat avec la MINUSMA et le NDI a organisé le forum des femmes sur la paix et la securite à l`hôtel Salam. Tweet





Dans un communiqué rendu public ce lundi 6 février 2023, la France a condamné vivement la décision prise par la junte malienne d’exiger le départ du directeur de la division droits de l’Homme de la MINUSMA, M. Guillaume Ngefa.



Nous saluons l’engagement et le travail de la MINUSMA et de sa division des droits de l’Homme qui ont permis de mettre au jour les violations graves des droits de l’Homme et du droit international humanitaire dont les populations maliennes sont victimes et dont se sont notamment rendus responsables les groupes terroristes mais aussi les mercenaires russes de Wagner.



Le Conseil de sécurité et le Secrétaire général des Nations unies, dans leur dernière revue stratégique, ont souligné la nécessité pour le Mali de respecter l’intégralité du mandat de la MINUSMA, y compris s’agissant des droits de l’Homme