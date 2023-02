Guillaume Ngefa-Atondoko ANDALI sommé de quitter le Mali : Et de quatre pour les expulsés du territoire - abamako.com

Guillaume Ngefa-Atondoko ANDALI sommé de quitter le Mali : Et de quatre pour les expulsés du territoire
Publié le lundi 6 fevrier 2023

© aBamako.com par AS

La sommation faite au Directeur de la Division des droits de l’homme de la mission onusienne au Mali, M. Guillaume Ngefa-Atondoko ANDALI, est la deuxième du genre pour la Minusma et la quatrième expulsion dans l’ensemble, du territoire malien sous l’ère de la transition actuelle.



Après le cas Olivier Salgado, le porte-parole de la Minusma expulsé du Mali en juillet 2022 pour avoir publié sur Twitter des « informations tendancieuses et inacceptables » au sujet des 49 militaires ivoiriens arrêtés à Bamako, c’est au tour du Directeur de la Division des droits de l’homme de la mission onusienne au Mali, M. Guillaume Ngefa-Atondoko ANDALI de subir le même sort. La Minusma enregistre ainsi la deuxième expulsion dans son rang en moins d’une année d’intervalle.



Ces deux cas de persona grata au Mali, ajoutés à ceux du représentant spécial de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cedeao), Hamidou Boly et de l’ambassadeur de France, Joël Meyer, expulsés du Mali respectivement en octobre 2021 et en janvier 2022, donnent un total de quatre expulsions à l’actif des autorités de la transition en cours. Qui sera la prochaine victime dans cette réputation ?



ANDROUICHA