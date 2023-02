Appui au Processus électoral : 182 agents électoraux bientôt formés - abamako.com

Appui au Processus électoral : 182 agents électoraux bientôt formés Publié le lundi 6 fevrier 2023 | aBamako.com

L’Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blondey Beye a abrité ce lundi 6 février 2023 une session de renforcement des capacités de 181 agents électoraux en appui au processus électoral.



La cérémonie d’ouverture de cette session était présidée par le directeur général de l’Ecole de Maintien de la Paix en présence du Représentant Spécial du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies et du représentant du Président de l’Autorité Indépendante de Gestion des Elections.



Cette formation organisée par la MINUSMA vise à former 182 agents électoraux en appui au processus électoral et traduit l’engagement de la la Mission onusienne à se doter de ressources humaines compétentes pour mettre en œuvre de manière efficace et efficiente sa mission d’assistance électorale sur toute l’étendue du territoire national.



Durant 5 jours, les 182 agents seront formés sur le cadre organique, juridique, technique et opérationnel des élections au Mali, le rôle du système des Nations Unies au Mali dans l’assistance électorale et sur la planification de la mission et les activités de terrain à mettre en œuvre avant déploiement dans les zones d’affectation.



Dans son intervention, le Directeur général de l’Ecole Alioune Blondey Beye a demandé aux participants d’être humbles dans l’assimilation des connaissances, mais curieux dans la découverte de bien des méandres du processus électoral.



