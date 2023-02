COMMUNIQUE DE PRESSE / Rand Merchant Bank (RMB) s’apprête à faciliter les flux commerciaux à destination de l’Afrique en établissant une présence aux États-Unis - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie COMMUNIQUE DE PRESSE / Rand Merchant Bank (RMB) s’apprête à faciliter les flux commerciaux à destination de l’Afrique en établissant une présence aux États-Unis Publié le mardi 7 fevrier 2023 | Rand Merchant Bank

© Autre presse par DR

COMMUNIQUE DE PRESSE / Rand Merchant Bank (RMB) s’apprête à faciliter les flux commerciaux à destination de l’Afrique en établissant une présence aux États-Unis

Tweet

La banque travaillera avec des sociétés multinationales possédant des filiales en Afrique et des ONG ayant leur siège aux États-Unis, ainsi qu’avec des entreprises américaines



JOHANNESBURG, Afrique du Sud, 7 février 2023/ -- Rand Merchant Bank (RMB) (www.RMB.co.za) opère désormais à partir d’un bureau de représentation basé à New York. Cette présence aux États-Unis favorisera le développement des flux commerciaux américains à destination du continent africain. FirstRand Bank, la société-mère de RMB, a reçu toutes les approbations nécessaires du Conseil de la Réserve fédérale des États-Unis et du Département des services financiers de l’État de New York.



Selon Mme Emrie Brown, PDG de RMB, les investisseurs étrangers s’intéressent de plus en plus à l’Afrique et à ses immenses ressources naturelles, ses vastes marchés, sa population jeune et ses excellentes perspectives technologiques. L’accord sur la Zone de libre-échange continentale africaine facilitera également l’accès à l’Afrique, stimulera le commerce intrarégional et dopera la croissance.



Mme Emrie Brown : « Notre nouveau bureau permettra aux investisseurs américains d’accéder aisément aux vastes opportunités commerciales offertes par l’Afrique. Grâce à notre position de banque d’affaires et d’investissement solidement établie sur le terrain et à nos bureaux répartis sur le continent africain, nous possédons la compréhension des défis et du contexte réglementaire indispensable pour réussir en affaires en Afrique. Et grâce à l’expertise en conseil que nous ne cessons d’améliorer depuis la création de RMB en 1984, nous sommes particulièrement bien placés pour stimuler les investissements. »



Mme Brown a ajouté que la banque travaillera avec des sociétés multinationales possédant des filiales en Afrique et des ONG ayant leur siège aux États-Unis, ainsi qu’avec des entreprises américaines sans présence en Afrique désireuses d’exercer des activités ou de s’établir sur le continent.



Selon le responsable des opérations aux États-Unis, M. Albert Maartens, le nouveau bureau permettra à RMB de passer plus de temps avec les principaux décideurs des entreprises et des institutions pour mieux les aider et facilitera la communication avec les entreprises américaines qui souhaitent se développer en Afrique.



« RMB pourra agir en tant que conseiller de confiance pour nos clients américains actuels et futurs afin qu’ils puissent tirer parti de nos offres de produits innovants dans l’environnement où ils souhaitent opérer. En tant que branche de FirstRand Bank, nous pouvons offrir aux investisseurs des échéances plus longues grâce à notre importante assise financière, un accès à une expertise approfondie sur le continent, un dossier de conformité irréprochable, ainsi que des compétences et des processus de diligence raisonnable éprouvés », déclare M. Maartens.



L’offre de produits et de services de RMB aux États-Unis inclura la gamme complète des produits et services bancaires de financement et d’investissement tels que les conseils en fusion-acquisition, les prêts, les marchés d’actions et du crédit, les services de garde, le change (FX), les instruments dérivés de couverture et la gestion de trésorerie. Ces produits seront proposés dans de multiples secteurs et industries d’Afrique subsaharienne, tels que l’extraction minière, la logistique, les biens de consommation, la fintech, la santé, l’énergie et les infrastructures.



« RMB est dotée de talents exceptionnels qu’elle met au service de ses clients en leur fournissant une assistance qui se distingue des autres, en particulier grâce à sa connaissance approfondie de l’Afrique. Nous sommes enthousiasmés à l’idée de nous implanter dans les nouvelles juridictions où nous choisissons d’opérer et de consacrer tous nos efforts à créer un impact positif sur les activités des clients que nous servons », conclut M. Brown.