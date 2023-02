Diplomatie: le ministre russe des affaires étrangères, Sergueï LAVROV en visite à Bamako - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Diplomatie Article Diplomatie Diplomatie: le ministre russe des affaires étrangères, Sergueï LAVROV en visite à Bamako Publié le mardi 7 fevrier 2023 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Sergueï Lavrov, Le chef de la diplomatie russe

Tweet

Le Ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, à la tête d'une forte délégation, est arrivé ce lundi soir à Bamako pour une visite d'amitié et de travail. A sa descente d'avion, il a été accueilli par le chef de la diplomatie malienne Abdoulaye DIOP.





" Cette visite s’inscrit dans le cadre du renforcement du dialogue politique de haut niveau entre la République du Mali et la Fédération de Russie en vue du raffermissement du partenariat stratégique en faveur de la coopération bilatérale dynamique et mutuellement avantageuse" selon le ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale.



Sergueï LAVROV aura un agenda chargé aujourd'hui. Il aura un entretien avec le chef de la diplomatie malienne Abdoulaye DIOP. Un peu plus tard la Les deux diplomates prendront part à une réunion élargie entre les délégations du Mali et de la Fédération de Russie dans la salle de réunion du Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.



Cette réunion sera suivie d'une conférence de presse qui sera animée par les deux ministres.



Dans l'après midi, le Président de la transition, le colonel Assimi Goita recevra Sergueï LAVROV au palais présidentiel.



Son départ de Bamako est prévu pour 16 heures.



fsanogo