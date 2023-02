Volker Türk au ministre DIOP:« la doctrine de la persona non grata ne s’applique pas juridiquement au personnel des Nations Unies. » - abamako.com

« J’ai pleinement confiance en son professionnalisme et en son impartialité dans l’exercice de ses fonctions en tant que mon représentant au Mali. Je tiens à rappeler également que la doctrine de la « persona non grata » ne s’applique pas juridiquement au personnel des Nations Unies. » Tels sont entre autres des termes utilisés par le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), M. Volker Türk dans une lettre datant du 06 février 2023 qu’il a adressée au ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, S.E Abdoulaye DIOP.



Il réagissait ainsi à la décision du gouvernement malien d’expulser de son territoire le Directeur de la Division des droits de l’homme de la Minusma, M. Guillaume Ngefa-Atondoko ANDALI déclaré persona non grata au Mali. S’étant érigé en un véritable donneur de leçons à l’exécutif malien dans sa lettre, le patron du HCDH qui a exprimé sa « consternation et sa vive protestation » face à la décision du gouvernement, a aussi signifié un vice de fond au communiqué notifiant la décision.



« En ce qui concerne le fond, permettez-moi à cet égard de rappeler qu’en vertu des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dont le Mali fait partie depuis le 16 juillet 1974, la liberté d’expression doit être garantie à ses citoyens et à toute personne vivant sur le territoire malien. Alors que les autorités de la transition travaillent pour la restauration d’un Etat de droit et que le pays s’approche d’un cycle électoral qui exige entre autres l’expression libre de toutes les opinions, y compris la sécurité et les droits humains, il est important de rappeler que la liberté d’expression est un droit fondamental, indispensable dans les sociétés démocratiques, qui devrait être protégé par toutes les institutions du pays. » a écrit M. Türk.



ANDROUICHA