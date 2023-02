Abattage clandestin d’âne : 5 individus arrêtés, et nos mamans averties - abamako.com

Abattage clandestin d'âne : 5 individus arrêtés, et nos mamans averties Publié le jeudi 2 fevrier 2023

Le Commissaire divisionnaire de police Sory Ibrahima SANGARÉ, Commissaire en charge, du Commissariat de police du 1er arrondissement de Kati et ses hommes viennent de mettre le grappin sur cinq individus pour vol et abattage clandestin d’ânes.



C’est à la suite de diverses dénonciations que, le Chef de ladite Unité de Sécurité publique a ordonné à sa brillante Brigade de Recherches, dirigée par le fringant officier, Lieutenant de police, Bourama TOULEMA dit ”Zote” d’ouvrir une enquête. Dans une allure jeune, l’équipe du benjamin enquêteur a, avec professionnalisme, localisé et interpellé, le 28 janvier 2023, à partir de 14 heures, cinq individus pour vol et abattage clandestin d’âne.



LA QUESTION EST DE SAVOIR LA DESTINATION DE CES VIANDES ? QUI SONT LES ACHETEURS ?



QUAND-MÊME, LES MAMANS SONT AVERTIES.



En tout cas, il s’agit des nommés B.C, ouvrier de son état, A.C, conducteur de moto taxi, L.C, éleveur, B.C, ouvrier et A.Co, conducteur de moto taxi, qui s’adonnaient à cette sale pratique, dans la cour d’une maison à Kati. Interpelés et interrogés sommairement, les susnommés avouèrent avoir abattu cinq ânes. C’est ainsi qu’ils ont été déférés devant le Parquet du Tribunal de grande Instance de Kati pour déterminer leur sort. Suivant les instructions de ses chefs hiérarchiques, le Commissaire Divisionnaire Sory I SANGARÉ invite la population, surtout nos mamans à la vigilance au marché.







