Evolution de la transition: Le Médiateur de la CEDEAO, bientôt en visite au Mali

© aBamako.com par A.S

Rencontre entre le médiateur de la CEDEAO et le cadre de concertation Gouvernement-Partis politiques

Bamako, le 21 juillet 2022. En visite de trois jours à Bamako, le médiateur de la CEDEAO, l`ancien président du Nigéria S.E M. Goodluck Jonathan a rencontré au 2è jour de sa mission, le cadre de concertation entre le Gouvernement et les partis politiques.