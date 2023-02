Mali : les travaux de validation du document cadre de politique nationale d’Administration du territoire et son plan d’actions 2023-2027 lancés - abamako.com

News Politique Article Politique Mali : les travaux de validation du document cadre de politique nationale d’Administration du territoire et son plan d’actions 2023-2027 lancés Publié le mercredi 8 fevrier 2023 | Le Pays

Atelier national de validation du DCPNAT et son plan d`action 2023 - 2027 au Centre de formation des collectivités territoriales

Mardi 07 Février 2023, L’association pour la promotion de la bonne gouvernance de la citoyenneté et des droits de l`Homme (APDGC) en partenariat avec le ministère de l`Administration territoriale et de la Décentralisation a organisé un atelier national de validation du document cadre de politique nationale d`administration du territoire (DCPNAT) et son plan d`action 2023- 2027 au Centre de formation des collectivités territoriales . Tweet



Au Centre de Formation des Collectivités territoriales de Kati, les Gouverneurs et différents représentants de l’Etat s’étaient réunis, le mardi 7 février, pour l’atelier national de validation du document cadre de politique nationale d’administration du territoire (DCPNAT) et son plan d’actions 2023-2027. La cérémonie de lancement s’est tenue sous la houlette du ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga, non moins ministre d’Etat, en compagnie du représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU au Mali, El Ghassim Wane, chef de la Minusma.







En cours depuis le mardi, les deux jours des travaux s’achèveront ce mercredi 8 février 2023. Selon le ministre Maïga, l’administration du territoire national du Mali est, depuis longtemps, confrontée à plusieurs défis. Parmi lesquels figurent la mutation d’une vision classique de l’administration vers une vision moderne ; l’attractivité et l’élitisme des représentants de l’Etat ; la dépolitisation de l’administration ; le maillage du territoire en ressources humaines de qualité ; la mise en œuvre d’un contrôle de légalité et d’une assistance-conseil dynamique. A ceux-ci s’ajoutent la coordination et le suivi stratégique des actions de développement. Des défis qui ont été amplifiés par la crise multidimensionnelle ayant atteint l’efficacité de l’administration. Chose qui, a-t-il dit, fait qu’il y a eu une influence négative sur la qualité du secteur public rendu à une population de plus en plus exigeante dans la quête d’un mieux-être, invoque le ministre d’Etat. Par la présente politique nationale de l’administration, indique-t-il, la vision projetée est de faire de l’Administration du territoire « une administration moderne et performante pilotée par des représentants de l’Etat bien outillés ». Lesquels accompagnent non seulement le chantier des réformes, mais seront aussi imprégnés des réalités sociologiques et culturelles de nos terroirs, en vue d’offrir les conditions d’un service public de qualité dont l’accès est égal pour tous les citoyens. Aussi, le ministre de l’Administration rappelle que de nombreux travaux ont eu lieu avant l’ouverture de cet atelier de validation du document cadre. « Ce projet de document qui vous (participants) est soumis se veut inclusif et participatif. C’est pourquoi, énonce le ministre, dès l’entame du processus d’élaboration, une rencontre de validation des termes de référence et de la Note de cadrage a été tenue, le 12 août 2022, en présence des membres du comité technique de suivi et les responsables des services centraux du département ». Par la suite, le comité technique a tenu deux rencontres dont une à travers une retraite de 5 jours effectuée à Ségou, du 8 au 12 novembre 2022.Et la seconde, rappelle-t-il, s’est tenue le 15 décembre 2022 dans la salle de conférence du département. En plus de cela, des ateliers ont eu lieu dans toutes les capitales régionales. Lesquels ont regroupé, selon lui, les Gouverneurs et leurs conseillers chargés des affaires administratives et juridiques, les Préfets, les Sous-préfets, les élus, les chefs de villages…, pour prendre en compte les spécificités de chaque région. Des différents ateliers qui ont, de ce fait, permis d’apporter des améliorations significatives à ce document de politique en formulation. Une fois adoptés, ce document cadre et son plan d’actions 2023-2027 constitueront un document de planification précieux de référence pour les partenaires dans leur intervention. À l’occasion du lancement des travaux, le ministre a invité les participants à tenir compte de certaines orientations à savoir la mise en œuvre des politiques nationales de l’Etat par l’application stricte des lois et règlements ; le respect de la souveraineté, de l’unité nationale, de l’intégrité du territoire et de la laïcité du pays ; le respect de la libre administration des Collectivités territoriales ; la prise en compte des spécificités locales dans la réorganisation territoriale…Mettant la rencontre à profit, l’ex-PM par intérim annoncera qu’ils envisageront, dans les prochains jours, soumette à l’appréciation des plus hautes autorités l’idée d’un projet de loi de programmation au profit de l’administration du territoire. Quant au chef de la Minusma, El Ghassim Wane, le document cadre est l’expression de la volonté des autorités du Mali. Pour lui, la restauration de l’autorité de l’Etat est une des priorités de l’Etat ainsi que de la Minusma. Puis de rassurer que le soutien de la Minusma ne fera pas défaut en terme d’accompagnement de l’Etat pour, promet-il, l’atteinte des objectifs ciblés à travers ce projet de modernisation de l’administration territoriale.



Mamadou Diarra



Source: LE PAYS