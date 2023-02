Impôts : Des chiffres au vert en 2022 : Un nouveau record de 995,745 milliards de FCFA mobilisés, soit un taux de 100,89% - abamako.com

Impôts : Des chiffres au vert en 2022 : Un nouveau record de 995,745 milliards de FCFA mobilisés, soit un taux de 100,89% Publié le mercredi 8 fevrier 2023

Après une année 2022 difficile, au terme de laquelle elle a constaté son impuissance à atteindre l’objectif de recettes assigné par les plus hautes autorités, la Direction Générale des impôts prend langue avec la performance en 2022 après une année 2022 difficile. En effet, l’exercice 2012, clos le 31 décembre dernier, s’est soldé par un niveau record de mobilisation de recettes intérieures, soit 995,745 milliards de FCFA. Alors que l’objectif de recettes, révisé, assigné dans le budget 2022 était de 986,940 milliards de FCFA, ce qui donne une réalisation de 106%. Comme de coutume, la Direction des Grandes Entreprises (DGE) a confirmé une fois de plus sa place centrale dans l’atteinte de ce niveau de recettes avec plus de 995 milliards de FCFA mobilisés.



La DGI, qui confirme une fois de plus sa suprématie de service pourvoyeur de recettes au Trésor public, loin devant la Direction Générale des Douanes. Un vrai défi pour le Directeur général des Impôts, Mathias Konaté, son adjoint Oumar B. Maïga et ses agents.



La DGI a fait une belle réalisation en termes de recettes en 2022. A travers une note publiée, la DGI a signalé ces recettes au public malien. ‘’ A la fin de décembre 2022, la DGI a mobilisé 995,745 milliards de FCFA sur un objectif annuel révisé de 986 ?940 milliards de francs FCFA, soit un taux de réalisation de 100,89% et un écart absolu positif de 8,805 milliards de FCFA ‘’, a informé la note de la DGI.



Sur l’interprétation de ces activités, il ressort qu’un GAP de 6,986 milliards de FCFA au niveau des impôts directs, soit un taux de réalisation de 98,84%. ‘’ Ce léger GAP au niveau des impôts directs s’explique essentiellement par les effets de la crise sanitaire liée au Covid-19. En effet, les impôts directs sont pour la plupart liés à l’activité économique de l’année passée (2021), de ce fait, ils ont été particulièrement touchés par la stagnation de l’économie en 2021 et surtout par les effets des mesures de lutte contre le pandémie prise par le gouvernement’’.



Concernant les impôts indirects, ils présentent un dépassement de 15,585 milliards de FCFA, soit un taux de réalisation de 104, 42%. Ce grande performance des impôts indirects s’explique par plusieurs facteurs qui sont : Une bonne tenue de la TVA, en effet sur une prévision annuelle de 189,742 milliards de FCFA, les réalisations en matière de TVA au titre de l’exercice 2022 ont été de 206,860 milliards, soit un taux de réalisation de 109, 02% et un dépassement absolu de 17, 118 milliards de CFA, le recouvrement sur les restes à recouvrer : Des efforts importants ont été déployés pour le recouvrement des restes à recouvrer au cours de l’exercice 2022, notamment le renforcement en moyens matériels et financiers des structures en charges du recouvrement, l’opérationnalisation de la cellule d’appui au recouvrement, la mise en place de trois brigades spéciales chargées du recouvrement des restes à recouvrer. Le droits d’enregistrement et de timbre présentent un dépassement de 206 millions de FCFA par rapport à leurs prévisions fixées à 31 003 milliards de FCFA, soit un taux de réalisation de 100,66%.



Diakaridia Sanogo