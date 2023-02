Afrique de l’Ouest et Afrique centrale : l’UE alloue 181,5 millions d’euros à l’aide humanitaire en 2023 - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Afrique de l’Ouest et Afrique centrale : l’UE alloue 181,5 millions d’euros à l’aide humanitaire en 2023 Publié le mercredi 8 fevrier 2023 | france.representation.ec.europa.eu

© Autre presse par DR

Afrique de l’Ouest et Afrique centrale : l’UE alloue 181,5 millions d’euros à l’aide humanitaire en 2023

Tweet

L’UE a alloué cette année 181,5 millions d’euros à l’aide humanitaire en Afrique de l’Ouest et centrale, alors que cette région continue d'être confrontée à des crises prolongées provoquées par des conflits et aggravées par d’autres facteurs.



L’UE a alloué cette année 181,5 millions d’euros à l’aide humanitaire en Afrique de l’Ouest et centrale, alors que cette région continue d'être confrontée à des crises prolongées provoquées par des conflits et aggravées par d’autres facteurs, tels que le changement climatique et la flambée mondiale des prix des denrées alimentaires. De nouvelles dotations ont été annoncées pour le Burkina Faso (25,5 millions d’euros), le Mali (26 millions d’euros), la Mauritanie (6,5 millions d’euros) et la République centrafricaine (20,5 millions d’euros), ainsi qu’une dotation régionale de 500 000 millions d’euros. Celles-ci viennent s’ajouter aux fonds de l’UE déjà promis en faveur du Nigeria (34 millions d’euros), du Niger (25 millions d’euros), du Tchad (26,5 millions d’euros) et du Cameroun (17 millions d’euros) le mois dernierRechercher les traductions disponibles de ce lienFR•••, lors de la conférence de haut niveau sur la région du lac Tchad qui s’est tenue à Niamey.