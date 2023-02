Le ministre Diop à Volker Türk : La décision du Gouvernement du Mali, déclarant « persona non grata » M. Guillaume Ngefa, est bien fondée en droit - abamako.com

Le ministre Diop à Volker Türk : La décision du Gouvernement du Mali, déclarant « persona non grata » M. Guillaume Ngefa, est bien fondée en droit Publié le mercredi 8 fevrier 2023

Visite du ministre russe des affaires étrangères à Bamako

Bamako, le 7 février 2023. En visite d`amitié et de travail à Bamako, le ministre russe des affaires étrangères, Sergueï Lavrov a été reçu par son homologue malien Abdoulaye DIOP Tweet

Le mardi 7 février 2023, nous publiions sur notre site un article intitulé : Volker Türk au ministre DIOP:« la doctrine de la persona non grata ne s’applique pas juridiquement au personnel des Nations Unies.» C’était en réaction à la décision du gouvernement malien d’expulser de son territoire le Directeur de la Division des droits de l’homme de la Minusma, M. Guillaume Ngefa-Atondoko ANDALI déclaré persona non grata au Mali, que le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), M. Volker Türk s’adressait ainsi au ministre Abdoulaye DIOP dans une lettre en date du 06 février.



Il a juste fallu au ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, destinataire de cette lettre, de finir avec son agenda relatif à la visite au Mali du ministre russe des affaires étrangères pour passer à la réplique. En effet, dans une lettre réponse adressée ce 08 février à M. Volker Türk, le ministre DIOP a été sans équivoque, martelant que la décision du Gouvernement du Mali, déclarant « persona non grata » M. Guillaume Ngefa, est bien fondée en droit.



Pour ce qui est des arguments avancés pour justifier cette persistance, le ministre a rappelé à son destinataire que le Gouvernement du Mali est lié à l’Organisation des Nations Unies par l’Accord relatif au statut de la Mission multidimensionnelle intégrée, des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (SOFA), signe, le 1er juillet 2013. Le paragraphe 5 de ce SOFA, écrit le ministre, stipule que : « La MINUSMA et ses membres sont tenus de s’abstenir de tous actes ou activités incompatibles avec le caractère impartial de leurs fonctions ou contraires à l’esprit du présent Accord. Ils observent intégralement les lois et règlements du pays. « Le Représentant spécial prend toutes les dispositions voulues pour assurer le respect de ces obligations. Ce qui n’a pas été le cas de Monsieur Guillaume Ngefa qui, faut-il le rappeler, n’est pas à sa première tentative. » a écrit le chef de la diplomatie malienne. S.E Abdoulaye DIOP a également avancé l’article 100 de la Charte des Nations-Unies. Celui-ci dispose que : « …, dans l’accomplissement de leurs devoirs, le Secrétaire général et le personnel…s’abstiendront de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux… »



ANDROUICHA