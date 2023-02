Vagues de mutations à L’INPS: La grande "mafia"Le DG Ousmane Coulibaly accusé favoritisme et de népotisme" ! - abamako.com

Institut National de Prévoyance Sociale (INPS)

Présentement, le directeur général de l’Institut national de prévoyance sociale (INPS), Ousmane Karim Coulibaly, est décrié par certains agents pour sa gestion opaque de certaines affaires. Les récentes nominations du 5 janvier 2023 continuent de faire beaucoup de bruits. On parle de "favoritisme et de népotisme" autour d’une "mafia" qui ne dit pas son nom. Puisque les proches du régime sont toujours "favorisés". Il faudra avoir de bras longs pour être affecté à des postes stratégiques. Pas besoin d’être compétent. Il est temps pour le directeur général de l’INPS de prendre toutes ses responsabilités avant qu’il ne soit trop tard. Apparemment, le patron semble dépassé par les problèmes auxquels il est confronté aujourd’hui. Depuis quelques mois, le Bureau du Vérificateur général (VBG) mène une mission de vérification financière. Sans oublier que l’Office central de lutte contre l’enrichissement illicite (Oclei) est très regardant sur le train de vie de certains cadres, qui disposent d’énormes biens.







Ren ne va aujourd’hui au sein de l’Institut national de prévoyance so- ciale (NPS) depuis les récentes mutations opérées par le directeur général, Ousmane Karim Coulibaly, au niveau de certains services strategiques. Ainsi, une vingtaine de décisions de nominations ont été signées en debut d’année, plus précisément le 5 janvier 2023. Visiblement, ces mutations continuent de défrayer la chronique au sein de la boite. "C’est vrai, il y a eu beaucoup de bruits par rapport à ces mutations. Il y a certains qui n’ont pas apprécié, par contre d’autres ont apprécié. C’est aussi la règle du jeu dans ce genre de nominations. Mais, il faut reconnaitre que certaines personnes qui ont eu la promotion ne méritent pas ces postes. Disons-nous la vérité. Peut-être qu’elles ont été ’imposées’ au directeur général. Par qui ? On ne le sait pas trop. C’est pourquoi, le di- recteur doit ouvrir ses yeux et être très regardant concernant les mutations. Sinon, tout le monde apprécie le travail abattu par le di- recteur à travers les nombreuses réformes", nous a confié une source. Voilà pourquoi, le directeur général Ousmane Karim Coulibaly est accusé de "favoritisme et de népotisme" dans le dossier des mutations de janvier 2023.

Aujourd’hui, les gens n’arrivent pas à comprendre la nomination de Mme Sy Ami- nata Tangara à la direction des affaires générales en qualité de directrice adjointe par décision n°14 du directeur général. Cette nomination est décriée par certains agents Selon eux, "il y a une main invisible derrière cette nomination puisque c’est dans cette structure que tous les marchés sont traités et attribués aux fournisseurs". Là aussi, le nom d’une dame est cité dans la boite dont le fils continu de traiter certains marchés.

Dans cette décision de nominations figurent deux autres cadres: Dada Ousmane Maïga et Mme Waïgalo Malado Koita respectivement aux postes de directeur adjoint de l’audit interne et directrice adjointe des relations extérieures.

Par décision n°21, Siaka Berthé (inspecteur de sécurité sociale) et Drissa Diarra (inspecteur de sécurité sociale) sont respectivement nommés chef de l’agence principa- le des Communes IV et I.

Au niveau de la direction des finances et de la comptabilité, Thierno Boubacar Konaté est désormais conseiller du directeur chargé de la gouvernance des investissements,tout comme Dramane Diop qui quitte son poste de directeur central adjoint à la direction des prestations. Il est chargé du suivi de toutes les procédures et délai de traitement et de la qualité des dossiers en tant que conseiller du directeur général.

Des affaires louches ? Boubacar Sidiki Traoré, Mme Sidibe Djé- néba Coulibaly et Toumany Tounkara sont respectivement nommés chef du service trésorerie, chef de service contrôle employeurs à la direction du recouvrement des cotisations et du contrôle employeurs et directeur régio- nal à Sikasso. Tandis que le directeur régional de Sikasso, Abdoul Karim Hamma Touré, est devenu directeur financier et comptable.

Au niveau de la direction des relations extérieures, Mahamoudou Alpha Kouma (chef de service trésorerie) assure désor- mais le poste de chef de service comptable. Et le chef de service Assurance maladie obli- gatoire (Amo), Dr. Bandiougou M. Traoré, est nommé médecin chef au Centre médical inter entreprise de Faladié.

Le directeur central adjoint à la direction de l’audit interne, Oumar Djibril Diakité, est nommé inspecteur général tandis que Mme Fofana Adizatou Maïga (chef de service social à la direction des ressources humaines) est devenue chef de service contrôle des opérations.

Les autres nominations concernent Gomni Traoré au poste de directeur de l’audit interne, Mme Diakité Haoua Kamatė (directrice centrale adjointe à la direction des rela- tions extérieures) comme directrice des affaires juridiques et du contentieux, Dr. Fatoumata Sira Niambélé (médecin au service Amo) au poste de chef de service attaché dudit service.

Le médecin chef au Centre médical inter entreprise de Faladié, Dr. Moussa Diakité, est muté au Centre de traitement et de diagnostic de la Zone industrielle. Et l’inspecteur de sécurité sociale, Ali Badara Théra est nommé comptable régional à Sikasso tandis que le comptable régional de Sikasso





Enfin, Modibo Kane Traoré (comptable régional à Ségou) et Issa Niama Sissoko (chef de service contrôle employeurs) sont respectivement nommés à la direction financière et comptable en qualité d’inspecteur de sécurité sociale et à la direction de l’audit interne en qualité d’inspecteur de sécurité



Affaire à suivre...

El Hadj A.B. HAIDARA