Lutte contre le terrorisme au Mali : Les FAMa écrasent 34 combattants à Korientzé (Mopti) Publié le jeudi 9 fevrier 2023 | Le Pays

Patrouille de l`armée malienne et française à Goundam

Les Forces Armées Maliennes (FAMa) sont décidées à circonscrire l’hydre terroriste au Mali. Depuis quelques mois, des opérations d’envergures sont engagées afin de rechercher et détruire les terroristes et leurs sanctuaires partout sur le territoire national du Mali. C’est dans ce cadre que dans la nuit du 06 au 07 février 2023, les Forces Armées Maliennes ont mené avec succès, une opération spéciale dans le secteur de Korientzé, (Mopti). 34 terroristes neutralisés et d’importantes quantités de matériels saisies.



Dans un communiqué publié, le mardi 7 février 2023, l’état-Major Général des Armées a invité les populations à se départir des groupes terroristes et de les dénoncer incessamment avec toutes leurs complices.



La lutte contre le terrorisme est arrivée à une phase ou la seule échappatoire pour les terroristes c’est de s’infiltrer parmi les populations civiles.



En effet, la Direction de l’Information et des Relations Publiques des Armées (DIRPA) a donné le bilan élogieux d’une opération spéciale des FAMa contre un Groupe Armé Terroriste (GAT) dans le secteur de Korientzé, région de Mopti. 30 terroristes neutralisés; des matériels dont 33 AK-47, 02 LRAC (Lance-Roquette Antichar), 97 chargeurs d’AK-47, 12 talkies-walkies avec chargeurs, 01 grenade offensive, de grandes quantités de munitions et d’autres objets divers récupérés dans un premier temps et ensuite une fouille à NGorodia, dans le même secteur de Korientzé qui a fait 04 autres terroristes neutralisés ; 04 AK-47, un (01) talkie-walkie, 04 portes chargeurs et des objets divers récupérés.



Le succès de cette opération se manifeste par le fait que les FAMa n’ont réenregistré ni de blessé, encore moins de perte en vie humaine durant la mission. « Cette opération est le résultat d’une série de collectes et d’analyses d’informations sur la chaine de commandement des groupes terroristes actifs dans le secteur. Le professionnalisme des FAMa dans cette longue période de précision des renseignements, de même que la rapidité et la surprise de l’action ont permis de réduire les dommages collatéraux à zéro » a indiqué l’état-major général des armées avant de rassurer que cette dynamique de ratissage contre les Groupes Armés Terroristes et leurs complices se poursuivra sur l’ensemble du territoire national pour garantir la sécurité, la protection et la stabilité des personnes et de leurs biens.



Issa Djiguiba



Source : LE PAYS