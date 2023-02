Kidal : la CMA annonce une fusion de tous les mouvements en une seule entité politique et militaire - abamako.com

Kidal : la CMA annonce une fusion de tous les mouvements en une seule entité politique et militaire Publié le jeudi 9 fevrier 2023 | Le Pays

Au cœur de la région de Kidal, les mouvements qui composaient la Coordination des Mouvements de l’Azawad restent désormais unis. La nouvelle a fait l’objet d’une déclaration publiée, ce mercredi 8 février 2023, par les responsables. Qu’il s’agisse du mouvement national de libération de l’Azawad (MNLA), voire le Haut conseil pour l’Unité de l’Azawad (HCUA) passant par le Mouvement arabe de l’Azawad (MAA), les membres ont décidé de s’unir désormais pour l’atteinte de leur objectif. Evoluant depuis des années au niveau de la partie septentrionale du Mali, les trois mouvements annoncent avoir décidé de se regrouper finalement au sein de la Coordination des Mouvements de l’Azawad (CAM). Dans une déclaration publiée, les militants et différents responsables des trois mouvements ont été explicites : « Nous, mouvement national de libération de l’Azawad (MNLA), Haut conseil pour l’Unité de l’Azawad (HCUA) et Mouvement arabe de l’Azawad (MAA), avons décidé de fusionner les mouvements qui composent la CMA en une seule entité politique et militaire ».Ce n’est pas tout. Les trois mouvements annoncent avoir également décidé de créer une commission technique chargée des modalités pratiques de la fusion ; d’organiser, dans les meilleurs délais, un congrès qui fixera les orientations et mettra en place les organes de la nouvelle organisation. Avec une telle fusion, la question se pose à savoir si le Mali doit désormais avoir peur. Même si la fusion était prévisible, des questions se posent toujours sur la problématique.



Mamadou Diarra



Source : LE PAYS