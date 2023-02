Laïcité dans la nouvelle constitution : Al Ourwatoul Wousqua invite la commission de finalisation à être plus regardant sur la question - abamako.com

News Société Article Société Laïcité dans la nouvelle constitution : Al Ourwatoul Wousqua invite la commission de finalisation à être plus regardant sur la question Publié le jeudi 9 fevrier 2023 | Le Pays

En marge des travaux de finalisation de la nouvelle constitution à travers la mise en place d’une commission, le cadre de concertation des associations islamiques (Al Ourwatoul Wousqua) a, au cours d’un point de presse invité la commission de finalisation d’éviter les mêmes erreurs que la commission de rédaction. Il dit non à la prescription de la notion de laïcité dans la nouvelle constitution de la république du Mali.



Le cadre de concertation des associations islamiques (Al Ourwatoul Wousqua), composé de près d’une trentaine d’associations islamiques a réaffirmé sa position par rapport à la question de laïcité dans la nouvelle constitution de la république du Mali. Au cours d’un point de presse hier mercredi 8 février 2023, cette plateforme a invité la commission de finalisation mise en place par les plus hautes autorités de la transition à ne pas tomber dans la même erreur que la commission de rédaction qui a marginalisé la question. Alors que pour lui, la position de la communauté musulmane, représentant plus de 90% de la population malienne ne doit pas être négligée dans l’élaboration d’une norme de telle envergure comme la constitution.



Tout en soulignant que la question de laïcité est un frein à l’épanouissement religieuse et sociétal du Mali, le cadre de concertation des associations islamiques (Al Ourwatoul Wousqua) a invité, par la même occasion, le haut conseil islamique à considérer cette position qui est aussi cette de la Ligue des Imams et Érudits pour la Solidarité Islamique au Mali (LIMAMA).



Source : LE PAYS