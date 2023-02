Assainissement : Bamako envahi par les ordures - abamako.com

News Société Article Société Assainissement : Bamako envahi par les ordures Publié le jeudi 9 fevrier 2023 | Le Pays

© aBamako.com par AS

Visite du ministre Abdoulaye Maiga à Noumoubougou

Bamako, le 19 décembre 2022 le ministre Abdoulaye Maiga accompagné par le ministre de l`environnement ont visité le dépôt final des ordures de Noumoubougou



Ce qui se passe dans la gestion des fonds alloués à l’assainissement doit être combattu afin que l’institution d’une journée de l’assainissement ne soit vouée à l’échec. En effet, le chef du gouvernement a tenté de suivre les bons exemples avec l’élaboration de Beceya Don, une journée consacrée chaque mois à l’assainissement. Si l’initiative est salutaire, elle risque de tourner court à cause des mauvaises pratiques dans les services locaux qui n’arrivent pas à combattre l’immobilisme et le manque de résultat. La culture de la redevabilité est loin d’être une priorité pour les Maliens qui savent pourtant que cela est la condition de la réussite de la transition.



La poussière est la chose la mieux partagée sur les routes de Bamako où le goudron a tendance à disparaître sous le sable. On a l’impression que les gens ont tout abandonné aux seules autorités. Des initiatives sont en cours pour que la ville de Bamako redevienne la coquette capitale qu’elle a été dans le passé. On a vu que Choguel a commencé ses engagements politiques avec de grands efforts pour la gestion des ordures. Mais les autres acteurs censés parachever l’action du Premier ministre sont dans l’immobilisme. Plus d’un an après, le constat est alarmant, les ordures envahissent toute la capitale alors que le district de Bamako a des services spécialisés dans la gestion des ordures. Le travail entamé par le Premier ministre doit être accompagné par des acteurs à la base, ceux qui ont la main dans la patte.



Il y a un silence impressionnant des autorités du district sur les dépôts de transit qui doivent permettre aux quartiers de Bamako de respirer. Le ministre chargé de l’assainissement et ses subordonnés donnent l’impression de n’avoir aucune solution pour l’évacuation des ordures qui grossissent de jour en jour. L’installation de la saison des pluies a confirmé que les autorités municipales ont fait jusqu’ici du tape- à-l ‘œil en matière d’assainissement. Après la pluie, il était pratiquement ennuyeux de circuler dans la ville de Bamako à cause des saletés qui envahissent les voies, notamment de la boue qui accompagne les eaux de ruissellement.



Les milliards qui ont été déboursés par le gouvernement pour le curage des caniveaux avant l’installation de la saison des pluies ont été mal gérés. On a vu plusieurs mairies ordonner le déblayage des caniveaux. Mais personne n’a dénoncé au sein des municipalités le fait que les déchets sortis des caniveaux soient laissés au bord de la route. Dès les premières pluies, ces déchets ont regagné les caniveaux dans l’indifférence totale des citoyens qui savent pourtant que l’argent public est déboursé pour que les ordures soient transportées hors de la ville.



Certains disent que le ministre de l’environnement et de l’assainissement a une grande responsabilité dans ce qui se passe. Selon eux, il s’est contenté de regarder les municipalités faire semblant de travailler. Aucun contrôle n’a été fait sur l’exécution des travaux pour lesquels des milliards ont été dépensés par l’Etat. Dans ces conditions, le président Assimi doit s’impliquer pour que les choses changent au niveau de l’assainissement de la ville de Bamako, en exerçant un contrôle strict sur l’utilisation de l’argent public. En attendant, beaucoup d’observateurs estiment que les autorités ont juste besoin de temps pour mettre en pratique le plan de nettoyage des quartiers de la capitale.



Soumaïla Diarra



Source : LE PAYS