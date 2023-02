Général Alhaji Ag Gamou : « Une guerre entre Maliens ne nous grandira pas » - abamako.com

Général Alhaji Ag Gamou : « Une guerre entre Maliens ne nous grandira pas » Publié le jeudi 9 fevrier 2023 | Le challenger

Le Général Alhaji Ag Gamou appelle à éviter la guerre entre Maliens. Un appel qui vient à une période critique dans l’application de l’accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger. Son message sera-t-il entendu ?



Dans la vidéo qui date du lundi 6 février 2023, on aperçoit l’officier général, figure très importante de la tribu des Imghmad, au milieu de plusieurs hommes coiffés de turban. Il lance un appel aux groupes armés, à la communauté internationale et au gouvernement de la transition pour sauver le processus de paix. Il s’exprime en langue française et tamasheq. Le Général Gamou appelle à l’union sacrée, car le bras de fer n’est pas dans l’intérêt des populations.



Selon cette figure emblématique du Groupe d’autodéfense des Imghad et alliés (Gatia), « un nouveau front créera plus de problèmes aux populations déjà meurtries » par la situation difficile. « Une guerre entre Maliens ne nous grandira pas », déclare-t-il.



Le Général Gamou n’occupe plus de fonction officielle depuis décembre 2021, date à laquelle il a quitté son poste d’Inspecteur général des Armées. Il avait été nommé à ce poste stratégique en 2019 sur proposition du ministre de la défense et des anciens combattants de l’époque, Général Ibrahim Dahirou Dembélé.



Quel est le sens du message de Gamou en ces moments où l’accord pour la paix et la réconciliation est dans une impasse totale ? L’officier général qui multiplie les rencontres avec les populations locales envoie-t-il un message aux autorités de la transition ?



Cette sortie est intervenue 48 heures avant la cérémonie de signature de la déclaration politique de fusion des mouvements de la coordination des mouvements de l’Azawad (CMA) qui a eu lieu, hier mercredi 08 février au stade Mano Dayak de Kidal.



B Siby/Le Challenger



