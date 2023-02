Le gouvernement dénonce l’occupation illicite du site des logements sociaux à N’Tabacoro. - abamako.com

Le gouvernement dénonce l'occupation illicite du site des logements sociaux à N'Tabacoro. Publié le mercredi 8 fevrier 2023

Cérémonie de remise officielle de 860 logements sociaux aux FAMA

Kambila dans le cercle de Kati, le 20 janvier 2019. Le président de la République, le Chef suprême des armées a, à l`occasion du 58è anniversaire de l`armée malienne, procédé à la remise officielle de 860 logements sociaux aux Forces Armées Maliennes (FAMA). Tweet

Une délégation du ministère de l’Urbanisme s’est rendue sur les lieux cette semaine.



Pour les responsables du département en charge de l’habitat, le constat est aujourd’hui désolant. Le chef de la délégation a déploré l’occupation du site par des prédateurs fonciers. Drissa Coulibaly a indiqué que des dispositions seront prises par les plus hautes autorités à l’encontre des contrevenants, conformément aux textes en vigueur. Il a invité les occupants à œuvrer ensemble pour contrer le phénomène de la prédation foncière.



Le Directeur général de l’office malien de l’habitat a aussi tiré une sonnette d’alarme. C’est en faveur de la sauvegarde du site devant abriter très prochainement la poursuite du programme des 12 566 logements sociaux. Selon des témoignages, cet espace est devenu aujourd’hui un nid de bandits. Une situation qui favoriserait l’insécurité.



Pour rappel, la construction de ces futurs logements sociaux est très attendue par des candidats. Au même moment, certains dénoncent le processus d’attribution des logements sociaux au Mali. La dernière attribution a d’ailleurs été émaillée d’irrégularités. Une situation qui a amené une réattribution des maisons et a donné lieu à des inculpations.



Démolir les constructions anarchiques



A Bamako et à l’intérieur du pays, le programme des logements sociaux a toujours été salué par de nombreux maliens. Cependant, la fédération des associations des bénéficiaires et demandeurs des logements sociaux affirme que « des opérateurs économiques bien connus occupent déjà le site des futurs logements sociaux ». Elle demande aux autorités de s’investir pour démolir ces constructions anarchiques. Bourama Guimbala Siby est le Président de la fédération des associations des bénéficiaires et demandeurs des logements sociaux